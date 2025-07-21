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信用狀假交易詐5家銀行3.2億 針織毛衣商、會計起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

針織毛衣製造公司鋕達實業涉用假合約填寫國內信用狀，詐騙5家銀行撥款詐領3.2億餘元，事後均已清償。台北地檢署今偵結，依銀行法詐貸銀行罪、偽造文書詐欺取財等罪嫌起訴鋕達實業負責人陳弘昊、會計財務陳儀君。

檢方追查，2016年至2020年間鋕達實業以購料周轉、營運周轉、開立國內信用狀等授信科目為由，涉分別向5家銀行簽立授信合約，總授信額度達新台幣2億1600萬元。

起訴指出，負責人陳弘昊、會計財務陳儀君明知公司沒向英富利得公司購買毛料，也沒有透過貨運公貨運送原料，涉製作購買毛料的不實買賣合約書、統一發票，冒用貨運單據等文件，分別向5家授信銀行填具國內信用狀申請書，或以出貨後融資方式，持虛偽交易文件向銀行辦理已核准貸款額度動撥，詐領金額共計3億225萬1174元。

檢方於2024年10月指揮調查局搜索此案，搜索鋕達實業、陳弘昊等人住居所共7處，約談陳等人到案。檢方指出，貸款多用於繳納公司先前貸款及個人私用，申請動撥貸款均已清償。

全案今偵結，認定陳弘昊、陳儀君涉商業會計法明知為不實事項而填製會計憑證罪、銀行法詐欺銀行且犯罪獲取財達1億元以上罪嫌、刑法行使偽造私文書、刑法詐欺取財等罪嫌，依法起訴。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

詐欺 信用 財務 偽造文書

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