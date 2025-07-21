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高雄富商盼獨子回國陪伴 砸千萬買台積電基金會執行長職位結果被騙

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄吳姓富商希望旅居加拿大的獨子可以回國陪他，吳在餐會認識許姓女子，許自稱可以安排他獨子到台積電文教基金會擔任執行長，吳男聽信後，前後付出1000萬元運作，但他付錢後許女避不見面，吳男才知道遇詐，高雄一、二審法院審理後，判許女應還1000萬元。可上訴。

判決指出，吳男與許女在友人餐會上認識，許女自稱是某公司副總經理，還是日本某富商家族成員，兩人相識後，許女得知吳男希望旅居加拿大的獨子回國陪他，便自稱可協助安排工作，讓吳男兒子擔任台積電文教基金會執行長。

吳男聽信許女說法，但許又稱安排工作需要活動費，吳男2016年7月便交付2筆各500萬元費用供許女運作。

但2019年時，吳男急需用錢，向許女說他要終止委任，並請求返還1000萬元，吳男多次聯繫許女，許女都藉詞推諉、避不見面，經向台積電文教基金會查證，並無執行長更迭情事，才知道受騙。

一、二審法官開庭時，吳男提出與許女LINE對話紀錄，法官確認吳男確實有委託許女找工作，許婦確實從吳男身上領走1千萬元，綜合雙方往來紀錄，判決許女必須返還吳男1000萬元，可再上訴。吳翁另控告許女詐欺部分，許已由高雄地檢署起訴，案由地院審理中。

高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨／攝影

詐欺 加拿大 台積電文教基金會

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