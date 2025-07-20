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自稱兒子加LINE「住家裝潢缺錢付廠商」 老婦急匯款被騙39萬

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團致電陳姓老婦謊稱其兒子，指手機遺失換門號，要求加LINE好友，再以住家裝潢借錢騙匯款39萬元。刑事局表示，「猜猜我是誰」假冒親友借錢詐騙手法，常以老人為主要目標，接到這類電話應向親友本人查證。

警方調查，陳姓老婦上月初接到詐騙電話，對方自稱她兒子，指手機遺失，已申辦新門號，請她以LINE搜尋新號碼加入好友，陳認為聲音很像兒子，且LINE帳號暱稱與兒子相同，信以為真。

對方表示，住家裝潢急需資金支付廠商，欲借款39萬元，陳趕赴銀行臨櫃匯款後，對方又以資金不足又要借錢，要求匯至另一帳戶，因該帳戶涉詐已被警示，陳匯款時經行員提醒驚覺受騙。

刑事局表示，詐團隨機致電被害人假冒親友，刻意不具名，寒喧裝熟取信，以急需用錢請求匯款，近年會謊稱手機遺失、門號更換，要求加LINE後行騙，甚至可能以AI技術變造聲音。

刑事局提醒，若接獲自稱親友表示換門號、要求重新加LINE或匯款，務必透過原門號、其他親友等方式確認身分，勿輕信單一管道，如在對話過程發現異常，應斷絕聯繫，撥打165反詐騙專線查證。

「猜猜我是誰」假冒親友借錢詐騙手法，以老人為主要目標，刑事局提醒接到這類電話應向親友本人查證。圖／刑事局提供
「猜猜我是誰」假冒親友借錢詐騙手法，以老人為主要目標，刑事局提醒接到這類電話應向親友本人查證。圖／刑事局提供
詐騙集團致電陳姓老婦自稱其兒子，指手機遺失換門號，請求加LINE好友，再以住家裝潢借錢，誆騙匯款39萬元。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團致電陳姓老婦自稱其兒子，指手機遺失換門號，請求加LINE好友，再以住家裝潢借錢，誆騙匯款39萬元。記者李奕昕／翻攝

門號 詐騙集團 詐團 被害人 老婦 借錢 LINE

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