隨著通訊及科技快速的演進，過往粗糙的詐騙老哏也持續進化，其中「猜猜我是誰」類型的詐騙近期出現新變形。此類傳統手法多為詐騙集團隨機撥打電話，假稱為親友但又刻意不具名，藉由寒喧裝熟取得被害人信任。如今發現詐騙集團會進一步鎖定年長的特定目標，以未知來電假冒子女或其他親人，謊稱手機遺失、門號更換，要求家人以LINE搜尋其新號並加為好友。更甚者，詐騙集團會仿造子女的LINE全名或暱稱與家人通話，被害人卸下心防後，再以急需用錢為由要求匯款，導致長者或家屬蒙受財物損失。與傳統「讓對方猜身分」的手法相比，這類新型詐騙手法更為逼真，且若是結合AI變聲技術仿冒親人聲音進行詐騙，更會讓家人感到相當錯愕。

隨著通訊及科技快速的演進，過往粗糙的詐騙老哏也持續進化，其中「猜猜我是誰」類型的詐騙近期出現新變形。圖：截自freepik

6月初，中部地區一名陳姓婦人接獲一通未知來電，對方自稱為她兒子「高小明」（化名，約40歲），並稱因手機遺失已重新申辦門號，要求陳婦透過LINE搜尋其新號並重新加為好友。陳婦起初覺得來電者的聲音與兒子相似，且LINE名稱與兒子高小明相同，便未多加懷疑。當日上午，對方即以家中裝潢急需資金應付廠商為由，向陳婦周轉借款39萬元，並提供一組帳戶要求匯款，陳婦信以為真，親自前往銀行臨櫃辦理匯款；當日下午對方再度以資金不足為由，請求陳婦再匯一筆款項至另一組帳戶，陳婦再次照辦前往銀行匯款，所幸對方第二次所提供帳號被列為警示帳戶，銀行行員察覺有異後即時攔阻匯款，並提醒陳婦可能遭詐，陳婦這才驚覺受騙。

刑事警察局指出，此類假冒親人要求借款的詐騙，常以年長者為主要目標，詐騙集團除掌握親屬完整姓名外，亦可能濫用AI技術變造聲音，使受害者誤信來電者即為子女，進而落入陷阱。進入AI時代，平時應與親友建立「通關密語」，作為驗證身分之用，倘若接獲親人聲稱換號碼、要求重新加LINE或匯款等訊息時，務必透過其他聯絡方式，如舊手機號碼或聯絡其他親友再次確認身分，切勿輕信單一管道。如在對話過程感到任何異常，應立即切斷與對方之連線，並撥打165反詐騙諮詢專線查證，以保護個人財務安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：電話詐騙手法又升級！刑事局：遇到「這情形」快掛斷