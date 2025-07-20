缺德！利用粉絲狂愛「吉伊卡哇」…新北女買空賣空騙74人牟利

日本漫畫角色「吉伊卡哇」獲得眾多粉絲喜愛，但也被歹徒當成詐騙工具，新北市黃姓女子年初利用該漫畫角色，在臉書刊登販售該角色的限定玩偶，利用「買空賣空」的方式，騙取粉絲匯款，短短數月間，已有74人受害，損失十多萬元，近日黃女已被台中市第四警分局查獲，副分局長張國益近日受訪時，也分享此案，提醒市民留意。

第四警分局副分局長張國益15日接受警廣採訪時，分享近日市民常見的詐騙案件，其中網購交易中最狡猾的陷阱之一就是「三方詐騙」。這種詐騙讓買家和賣家雙雙中招，不僅錢貨兩失，甚至還可能被牽連成為詐欺共犯。

張國益也分享近期第四警分局破獲的新北市黃姓女子（23歲）的詐騙案件為例，黃女是在年初時，利用獲得廣大粉絲喜愛的日本漫畫角色「吉伊卡哇」，在臉書刊登該角色的「限定版」公仔布偶，誘騙粉絲匯款後，卻以「日本廠商延遲出貨」等理由推託，最後神隱不再回應訊息，造成至少74人受害，造成粉絲損失10多萬元。

第四警分局獲報後，近日將黃女查緝到案，依詐欺取財罪，移送檢方偵辦。

張國益認為，臉書社團交易，通常都是買家、賣家私訊聯繫，易遭詐騙，提醒市民網路交易，務必選擇具認證、第三方支付的交易平台，切勿因貪圖便宜而私下交易；同時，也不要在公開平台或私訊中隨意透露個人帳戶資訊，一旦接獲自稱官方或銀行的可疑來電應立即掛斷，以免誤入詐騙圈套，不僅損失金錢還求償無門。