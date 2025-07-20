失業女當車手賺2000元 害人損失280萬判刑1年半
詐騙集團冒充理財名人騙被害人加入投資群組，一名被害人將280萬元交給冒充理財專員的李姓女車手，李女落網後聲稱自己原在餐飲業工作，因肌腱炎、指甲剝落而失業中，當車手一次賺2000元，彰化地方法院依加重詐欺罪將她判刑1年6月。
判決書指出，詐騙集團去年在line群組冒充理財名人「施昇輝」、「孫思涵」等人結識一名被害人，騙被害人加入「瑞源投資」APP，即可投資獲利，並約被害人交280萬元投資，要李姓女車手前往收款，李女假冒理財專員和被害人約在嘉義高鐵站交款，再依詐團指示將錢放在指定地點的汽車車底，讓另名詐團成員前去取款，藉此製造金流斷點。
李女落網後坦承犯行，但表示她原本在餐飲業工作，因肌腱炎、指甲剝落而失業，才會依詐團指示擔任車手去收錢，獲得二千元酬勞，就連法官要她交回2千元犯罪所得，她都稱經濟有困難，交不出來。
法官認為，李女正值壯年，不以正當方式謀生，竟從事詐欺取財、洗錢行為，不過她之前並無前科，彰化地方法院依共同詐欺取財罪判刑1年6月。
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