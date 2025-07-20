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假中醫隔空診斷「生殖器慘白」7旬男砸百萬重振雄風被騙了

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄76歲男為了重振雄風，在LINE上向名稱為「中醫養生」的帳號諮詢，對方隔空診斷男子「生殖器慘白」，老翁砸了102萬元挽救卻無效，質疑遇到詐騙，向持有匯款帳戶的物流公司及該公司林姓、廖姓前後負責人提告索賠102萬元，但法官認為老翁舉證不足，判老翁敗訴確定。

判決指出，老翁因10幾年「小兄弟」都沒有反應，2022年2月在LINE上看到「中醫養生」的社群帳號提供生殖功能的醫療諮詢，老翁便依據「中醫養生」帳號的指示，與名稱為「專業指導老師」的帳號聯繫。

「專業指導老師」隔空診斷老翁病況，認為服藥應該能改善，還要老翁拍下生殖器外觀讓他看看，老翁照做後，對方稱老翁「生殖器慘白」，便請老翁再與「周工程師」諮詢治療，對方便要老翁服藥試試看。

同年2月間，老翁先後以貨到付款、匯款轉帳等方式，前後交付102萬5000元，並收到2盒「皇冠牌海綿體細胞能量液」，但他使用後，發現「小兄弟」仍沒有絲毫反應，懷疑遇到詐騙。

雖然不知道「中醫養生」幕後是誰，但老翁認為持有匯款帳戶的物流公司與詐團掛勾，便向該公司即公司林姓、廖姓前後任負責人提告，合計索賠他已支付的102萬5000元。

物流公司及林姓負責人則稱，他們只是受中國大陸電商公司委託代收代付，並未參與壯陽藥的買賣過程，且運送途中他們均無權拆開貨物，根本沒有參與詐欺；前任廖姓負責人也否認涉詐。

一審橋頭地院法官認為，壯陽藥效本就因人而異，以老翁當時76歲且自稱已10多年未勃起狀況來說，不能僅因服用無效，就稱自己遇到詐騙；另外，物流公司代國外業者收受貨款實屬平常，因無從細細審究每筆匯入帳戶的金錢來源，難以預見從事代付行為會遭詐騙集團利用，因罪證不足，判老翁敗訴，物流公司及負責人均免賠。

老翁不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭認為物流公司確實有多筆代收付款項進出，但該帳戶仍為物流公司使用，並未提供詐團，且物流代國外業者收受貨款實屬平常，老翁無法舉證對方與詐團聯繫，判老翁敗訴，物流公司免賠確定。

高雄一名老翁聽信假中醫診斷他生殖器慘白，砸百萬想重振雄風，結果服藥後都沒效，提告索賠均敗訴。圖／ingimage
高雄一名老翁聽信假中醫診斷他生殖器慘白，砸百萬想重振雄風，結果服藥後都沒效，提告索賠均敗訴。圖／ingimage

詐騙 生殖器 物流 中醫

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