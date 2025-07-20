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婦遇戰地情人詐騙老梗 匯款前突想「是否被騙了」向警查證

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名婦人遇戰地情人詐騙老梗，她日前要到銀行匯款前想起自己是否被騙，轉向鄰近派出所查詢，清水警與警專實習生一起幫忙保住她25萬元。

台中市沙鹿區59歲婦人日前透過臉書網路結識1名陌生男子，自稱是「駐蘇丹聯合國醫生」，雙方經多日透過網路聊天聯繫感情加深後，男子後來聲稱聲稱因當地戰亂欲逃離戰區準備到臺灣，卻被要求繳納「聯合國退休違約金」約新台幣25萬5000元，還上傳英文版的合約書讓陳婦信以為真，並提供虛擬錢包地址要求匯款。

婦人為幫助對方準備到銀行匯款前，突然起一個念頭，「我是不是被詐騙了」，在途經鄰近的台中市清水警分局明秀派出所時請求警方協助查證。

中市清水警分局明秀派出所警員曾裕翔與警專實習生一起聽取婦人說明後，並查看手機對話內容後，警專實習生立即表示「典型的詐騙手法」，曾姓警員向婦人詳細說明該類詐騙慣用以假冒軍人或醫療人員博取同情，再誘導被害人轉帳；她聽完後，當場清醒說「感謝警方幫忙查證，來這趟派出所，值得，保住了荷包」。

清水警分局長蔡慶星表示，詐騙手法層出不窮，特別是假交友真詐財的更具迷惑性，民眾應提高警覺、保持理性，呼籲民眾遇有任何疑似詐騙情形，應立即撥打165或前往鄰近派出所協助查證。

台中一名婦人遇戰地情人詐騙老梗，她要到銀行匯款前想起自己是否被騙，清水警與警專實習生一起幫忙保住她25萬元。圖／警方提供
台中一名婦人遇戰地情人詐騙老梗，她要到銀行匯款前想起自己是否被騙，清水警與警專實習生一起幫忙保住她25萬元。圖／警方提供

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