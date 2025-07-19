刑事局公布詐騙高風險業者排名 情趣用品業者首度列入衝上第三名

刑事警察局公布今年第二季的詐騙高風險業者排名，提醒消費者慎防詐騙，根據統計前5名依序為「WeChat」、「營養師輕食」、「愛的蔓延情趣用品」、「伊甸基金會」及「Merry Meet」。

第二季因為購買因為疑似業者洩漏買賣資訊，導致民眾被騙報案件數，以「WeChat」82件最多；其次「營養師輕食」75件、「愛的蔓延情趣用品」21件、「伊甸基金會」20件及「Merry Meet」15件。

令警方訝異的是，第3名是線上情趣用品購物網站，這次首度進入高風險業者名單，警方表示該情趣用品購物網站，去年及前年也有零星民眾報案，但今年有民眾密集報案因購買情趣用品，詐團取得相關資訊趁機以解除分期手法詐騙，研判業者內部資訊控管可能出現問題，導致網購資訊外洩。

針對高風險業者，刑事局已定期發函，通知每周被害件數逾5件的疑似個資外洩業者，並提供電子商務業者防制詐欺作為自評表，建議高風險業者在官方網頁明顯處加註反詐騙警語、標明客服專線及客服時間、延長客服時間至晚間10時等相關作為，並提供反詐騙簡訊範例，請業者發送反詐騙簡訊或Email。若民眾接獲來電宣稱為業者客服，務必冷靜並透過上述管道或致電165求證，降低受騙可能。

警方分析，「解除分期付款」詐騙手法，為歹徒駭入業者系統資料庫，竊取消費者姓名、電話及消費資料等個資，假冒業者客服致電民眾稱「取消微信支付結匯服務」、「工作人員操作錯誤、誤設分期付款、連續扣款、誤設會員等級、設定成團購訂單、登記為批發商或駭客入侵」等，詢問民眾銀行資料，並告知稍後會有銀行人員致電聯繫，進而假冒銀行人員要求民眾操作ATM、網銀匯款、購買遊戲點數或虛擬貨幣來解除設定。

刑事局透過各宣導管道（165全民防騙網、臉書粉絲專頁及警政服務APP），定期公布高風險業者，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙。另將彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌。刑事局呼籲各業者平臺務必重視消費者個人資料保護，強化資安防護措施，加強反詐騙宣導。

值得注意的是，拍賣平臺個人賣家遭釣魚詐騙的「假買家騙賣家」案件，近期逐漸轉型為「假賣家騙買家」。詐團於Threads等社群軟體上張貼售貨貼文，販售熱門商品如演唱會門票，民眾上鉤聯繫詐團後，謊稱欲透過「7-11賣貨便」等平臺完成交易，要求民眾先匯款約500元訂金並傳送仿冒7-11賣貨便的假網站。

民眾點入假網站並完成資料填輸後，網站將顯示「未完成實名認證、交易失敗」等字眼，要求民眾聯繫假業者及假銀行客服，後續詐團引導民眾操作網銀匯款造成財產損失。