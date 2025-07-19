記者也淪詐騙集團幫凶共犯 輕率寄存摺、密碼下場曝光

一名李姓記者自稱接到社會局關心，就將名下郵局帳戶存摺、密碼寄送給不詳人士，淪為詐騙集團的人頭帳戶，騙得另名被害人15萬元再提領一空；法院審酌李輕率提供帳戶，成為詐騙幫凶，犯後沒調解、賠償，依幫助洗錢罪判他3月，併科3萬元罰金。

檢警調查，李男2024年1月1日、2日，在西屯區1間超商將自己名下的郵局帳戶存摺、金融卡及密碼，寄給身分不詳的詐騙集團成員，以此幫助詐欺、洗錢。

後來詐團再假冒屏東某學校的老師，向被害人佯稱要購買沙發、茶几，並請他幫忙代購38桶油漆並支付訂金等理由，害對方上當前後轉帳一共15萬元到李男的郵局戶頭中，再由車手出面提領一空，以此方式製造金流斷點，經被害人報案才曝光。

檢方訊時，李男否認犯行，辯稱是社會局關心他，並表示年關將近會有錢匯到他帳戶，帶他到車上寫資料要其配合提款，並提供身分證、存摺，自己知道不行，之後對方帶他到郵局變更密碼，後來將存摺、金融卡及密碼寄給對方。

檢方認為，我國近年來，不法犯罪集團利用人頭帳戶作為詐騙或其他財產犯罪取贓管道，以掩飾真實身分、逃避司法查緝，並藉此使贓款流向不明導致難以追回的案件頻傳，也廣為媒體報導、政府宣傳，民眾不該隨意將金融帳戶交付不信任之人，以免涉及幫助犯，已屬「常識」。

檢方指出，李男是成年人，具一定學歷、工作經驗，當能理解、預見向人收購或索取金融帳戶，其目的是藉人頭帳戶取得不法所得，李自無推諉不知之理，不採信其辯詞，依幫助詐欺、幫助洗錢等罪嫌起訴他。

台中地院審酌，李同時犯幫助詐欺、幫助洗錢，2罪想像競合從重依後者論處，而李男最終坦承認罪，但考量他不顧政府近年大力宣導，仍輕率提供帳戶而成為詐騙的幫凶。