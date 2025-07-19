等不及官方幫忙 台南受災戶自找業者修繕又被騙...19萬打水漂

娜絲颱風台南災情慘重，許多受災戶因擔心又有颱風要來，等不及官方協助要自修住宅，卻有災區民眾被詐騙集團盯上、騙走屋頂修理費19萬元。學甲警分局表示，已掌握行騙對象正在追緝。

學甲陳姓受災戶表示，因颱風造成屋頂破損，1名自稱某工程行負責人中年男子上門，煞有其事查看災損估價維修要19萬元，簽完契約後昨天卻未依照約定時間到場、至今不見人影，引發市議員不滿，警方受理確認詐騙正在追查。

台南許多戶屋頂被強風掀翻，有的到現在都還沒有覆蓋帆布遮風避雨，就算有蓋帆布也要排隊等土木工程人員修繕屋頂，除了傳出有業者趁火打劫漫天喊價發災難財，還有自稱業者拿了材料費就不知去向。

陳姓受災戶稱，家中屋頂被颱風吹破嚴重漏水，因為聽說又有颱風要來，請政府幫忙不知道要等到什麼時候，附近地區的工程行都客滿沒辦法接案，結果上臉書找人維修，有自稱工程行老闆15日上門，原先開價20多萬，討價還價後降到19萬元，他當場付現，雙方約定昨天施工。