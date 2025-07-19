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影／心想人生不能有汙點...台中婦抱10.8萬證清白 真警苦勸保辛苦錢

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中6旬趙姓婦人日前接到一通電話，誤以為身分遭盜涉及刑案，心想「人生不能有汙點啊！」火速衝農會，要把帳戶裡的10.8萬全數領出，交給「假警察」自證清白，還好農會行員報警，員警苦勸，「有人真的員警站在面前不聽勸還要投訴，結果被騙千萬」，才及時攔阻，保住她的辛苦錢。

台中市警局烏日分局大肚分駐所日前接獲農會通報，有婦人疑似遭詐騙。員警到場了解，趙婦堅持要領出10.8萬元「繳保費」，宣稱「真的要繳保費啦！保險員等等會來我家收！」還說沒有保險員電話、沒有保險單，試圖蒙混過關。

員警直覺趙婦已經掉進詐騙圈套，查看她的手機對話紀錄，赫然發現對方為了取信趙婦，竟然還傳了一張「阻詐報案證明」；經查發現，趙婦日前接到假冒戶政事務所人員的電話，誆稱有人攜帶她的身分證及委託書欲申辦戶籍謄本，轉接給假警察。假警察在電話裡做完筆錄後，還開立「報案證明」，又誆稱趙婦涉及刑案要監管帳戶，嚇得趙婦要抱現金給假警自證清白。

員警耐心地向趙婦解釋，「有人真的員警站在面前不聽勸還要投訴，結果被騙千萬」，這是詐騙集團慣用的伎倆，並告知那張「報案證明」是偽造時，趙婦這才驚覺差點被騙。

烏日警分局分局長劉雲鵬表示，詐騙集團常假冒檢警身分，利用民眾對司法的恐懼與不了解，編造涉案情節。提醒民眾，常見假冒公務機關詐騙手法關鍵字為「遭冒用身分」、「偵查不公開」、「電話中作筆錄」、「加LINE定時回報」及「監管帳戶」等，聽到前述這些關鍵字，就是詐騙，民眾接到相關語音詐騙電話，務必保持冷靜，千萬不要慌張，立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

台中市烏日分局大肚分駐所員警苦勸趙姓婦人（右），保住趙婦10.8萬元存款。記者趙容萱／翻攝
台中市烏日分局大肚分駐所員警苦勸趙姓婦人（右），保住趙婦10.8萬元存款。記者趙容萱／翻攝

農會 詐騙集團

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