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投資小孩教育基金...他抱著50萬土地公廟前面交 28歲車手當場被逮

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣和美賴姓鎮民誤信詐騙集團投資的騙術，本月初被騙走100萬元後，才醒悟遭騙向和美派出所報案，由於詐再要他加碼50萬元，約定在和美鎮土地公廟前交款，配合警方順利將28歲林姓車手當場查獲，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

警方指出，此一詐騙案經查是詐騙集團利用臉書刊登「星巴克體驗營」活動內容，誘騙40歲的賴男加入「小太陽愛心園」LINE群組，並以投資小孩教育基金為由，誘騙賴民下載APP操作虛擬貨幣買賣，讓他誤信「穩賺不賠」。

警方說，詐騙集團以「放長線釣大魚」的手法，先「微量出金」，讓賴男誤信真有投資獲利，先成功面交100萬元後，食髓知味，再聯繫賴男，約定在和美土地公廟前，面交加碼投資50萬元。

不過，賴姓鎮民在失金100萬元，即發覺被騙，本月初向警方報案，警方將計就計部署警力，埋伏在雙方面交現款的和美土地公廟前，待雙方面交時，上前盤查，當場逮捕林姓車手及查扣50萬元、工作手機等相關證物。

警方表示，在網路群組聲稱可獲得高額獲利等投資廣告必定是詐騙，就算真有「微量出金」也是引誘掉入更大陷阱的手法，也切勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，遇到疑似詐騙應撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，避免畢生血汗錢遭詐。

彰化縣和美派出所員警在和美鎮土地公廟前，當場逮獲取款的詐騙集團28歲林姓車手。圖／警方提供
彰化縣和美派出所員警在和美鎮土地公廟前，當場逮獲取款的詐騙集團28歲林姓車手。圖／警方提供
彰化縣和美派出所員警在和美鎮土地公廟前，當場逮獲取款的詐騙集團28歲林姓車手。圖／警方提供
彰化縣和美派出所員警在和美鎮土地公廟前，當場逮獲取款的詐騙集團28歲林姓車手。圖／警方提供

車手 詐騙集團 土地公

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