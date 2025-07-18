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大馬男出沒高雄提領詐款 9天提款次數驚人

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1名男子最近出沒高雄，提領民眾遭詐騙集團騙走的錢。警方昨天查獲這名男子，是以觀光名義入境的馬來西亞籍男子，查出他9天提款147筆金額，總計近264萬元，依詐欺等罪嫌移送法辦。

據了解，29歲的大馬籍陳姓男子在7月6日，搭機自桃園機場入境，7月8日起開始，在高雄市苓雅、新興、前鎮、楠梓等地的金融機構或超商提領詐款。高雄市警方將陳男提款影像貼入員警群組，要員警留意這名男子。

昨天傍晚5時30分許，苓雅警分局成功路派出所員警到苓雅區新光路某超商簽巡，發現在自動櫃員機提款的男子，正是警方追緝對象，趁他提款結束，馬上圍攔檢他，查扣行動電話2支、提款卡2張及現金6萬3000元。

警方調查，陳男在馬來西亞受詐團指示來台，與詐團成員碰頭，涉嫌幫詐團提領贓款，可得1%報酬。警詢後，將全案依詐欺罪、洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。

馬來西亞籍陳姓男子（中）出沒高雄提領詐款，9天提款領147次。記者林保光／翻攝
馬來西亞籍陳姓男子（中）出沒高雄提領詐款，9天提款領147次。記者林保光／翻攝

馬來西亞 詐團 桃園機場

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