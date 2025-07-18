詐團女幹部戴5000萬RM鑽表 車手頭不認是共犯：我也被騙

台、美聯手破獲跨境愛情詐騙集團被害金額高達1.7億元，年初在桃園機場攔截廖姓女幹部，在她手上查扣1支買價破5000萬元的Richard Mille粉紅鑽表；台中地院今開庭，廖旗下的黃姓車手稱不知廖女姓名、身分，都是她親自經手換匯打幣，自己僅是「接線生」，不知加入詐騙集團。

台中地檢起訴指出，該詐團專挑美國退休長輩下手，先以小額投資取信後再引誘投入大量資金匯到指定戶頭。廖女（36歲）擔任高階幹部，負責收取贓款、洗錢，並招募黃姓車手頭，廖則冒用友人護照在美開帳戶，詐得美金532萬元（約台幣1億7052萬元）。

廖女今年1月24日在桃園機場被拘提，警方驚見她直接把砸了5000萬元透過二手管道購入的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表戴在手上，身上冷錢包也有4顆比特幣、122萬顆泰達幣，等同身懷破億元入境。

台中地院7月4日開庭時，廖女僅坦承洗錢、冒用護照，但否認詐欺、組織；廖女辯護人說，廖女在美國是經營虛擬幣的幣商，收買家資金下單、轉出虛擬幣，對於收到詐團款項不知情，也非詐團成員，被起訴組織、詐欺部分，主張無罪。

中院今再開庭，傳喚黃姓車手頭到案，黃稱自己被前老闆也就是廖女所騙，廖女暱稱是「L」、「安娜」等，不清楚她本名，2、3年前他上104網站要求職，看到1間新創公司經搜尋後認為是正常、合法的企業，就投履歷應徵，廖就約她到下榻的旅館面試。

黃男說，他在公司從事財務管理、聯絡匯款及打幣工作，客戶會和他接洽表示要將手上現金換成泰達幣（USDT），自己再跟老闆轉達、取得帳戶交給客戶，實際匯款、打幣都是老闆經手，自己就像是個「接線生」角色。

黃男表示，因每次和客戶接洽都得分頭轉達，曾詢問老闆能否將帳戶交給他，由他直接和客戶對接，卻被拒絕還遭老闆罵「做你的事就好」、「你問這麼多要幹嘛」，他認為相關客源、匯款帳戶等都是老闆的機密，都是老闆自己親自經手。