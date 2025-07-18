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溫網室蟑螂出沒災區 農民重建遭詐財

聯合報／ 記者魯永明萬于甄／連線報導

丹娜絲颱風造成嘉義縣許多農業溫網室設施損毀最嚴重，有農民要重建，卻傳出不肖廠商涉騙取工程款訂金。記者魯永明／翻攝
丹娜絲颱風造成嘉義縣許多農業溫網室設施損毀最嚴重，有農民要重建，卻傳出不肖廠商涉騙取工程款訂金。記者魯永明／翻攝
丹娜絲颱風為120年來首個登陸嘉義的颱風，農業溫網室設施受災高達8成，農民陸續啟動重建，卻有不肖廠商趁機以低價誘惑，收取訂金後宛如人間蒸發。縣府批詐騙行為可惡，提醒農民小心「溫網室設施蟑螂」出沒。

嘉縣精緻農業協會理事長吳世彥說，東石鄉有農民為搭建農業設施，遭遇自稱可提供低價搭建溫室的廠商，未料付出訂金後，對方竟失聯，農友經濟壓力沉重，又遭詐騙打擊，情何以堪。

據了解，被稱作「溫室蟑螂」的這個廠商在業界頗負罵名，拖欠包商工程尾款，公司被勒令停業，嘉義縣有1名農民被騙，拿7萬元訂金請廠商蓋溫室，自此沒下文，緊急通知大家避免受騙。

縣府農業處指出，近日接獲多起類似案例通報，部分農友田間遇到自稱可協助重建的陌生業者，未正式簽約便收取現金，甚至遊說更換塑膠布、修繕鋼架等工程，事後卻音訊全無，導致農民損失。

縣府提醒農民設施修繕重建「四要」原則，要聯繫廠商確認非假冒業務、要確認契約內容詳實明確、要完成書面簽約程序、要避免支付現金，應以匯款方式留有紀錄，呼籲農民選擇具信譽、有實績合法廠商。

此外，還有詐騙集團涉利用丹娜絲颱風話題詐騙，台南善化區蘇姓男子在網路認識1名女子，兩人長期傳訊聊天、互稱「老公、老婆」。近日對方聲稱房屋被丹娜絲強風吹倒，急需修繕，要求「資金協助」，蘇至郵局要匯款69萬多元，幸好行員察覺有異趕緊報警成功攔阻，才保住積蓄。

詐騙集團 蟑螂 丹娜絲颱風

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