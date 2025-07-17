頂大男失業要貸款養女兒 誤入詐團圈套成共犯 判刑1年

彰化縣陳姓男子有國立大學法律系學歷，卻因失業又要扶養女兒，看到網路貸款資訊而誤入詐騙集團圈套，不僅沒貸到錢，還因提供帳戶給詐團，害9名被害人被騙共匯款58萬元，彰化地方法院依加重詐欺罪將他判刑1年、併科罰金5萬元，因他與被害人和解並賠償，法官予以緩刑3年。

陳男因失業經濟有困難而要貸款，去年在臉書看到貸款資訊，透過LINE與一名自稱是銀行「黃經辦」的人接洽貸款，黃經辦要他提供帳戶資料才能辦貸款，又說要做銀行流水資料驗資，還要求服務費1萬元，說他金流不足不能貸款160萬元，要他先買2萬點數，後又要加5萬元買點數，他只好先去借5萬元買點數給黃經辦。

後來「黃經辦」還說要借錢給他買點數、做金流，才可貸款，陳男雖覺得奇怪，但因已繳了錢，怕不照對方指示，對方不會退他錢，因此一再按照對方指示，將帳戶裡的錢提領出來再購買虛擬點數後，拍攝點數序號給「黃經辦」，但最後還是沒貸到錢，他的帳戶也被警示凍結才發覺「被騙」。

詐騙集團用陳男帳戶共騙了9人匯款58萬元，陳男成了詐騙集團共犯，但陳男否認犯行，說他只是想順利貸款才配合「黃經辦」的指示。

法官從陳男和詐團的通訊對話發現，陳男曾發訊息要求對方「我的資金還給我.」、「你們確實是銀行嗎？」、「目前詐騙集團太多，早上10點見面可以嗎」，甚至一度懷疑要約對方見面。