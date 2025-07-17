頂大男失業要貸款養女兒 誤入詐團圈套成共犯 判刑1年

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子有國立大學法律系學歷，卻因失業又要扶養女兒，看到網路貸款資訊而誤入詐騙集團圈套，不僅沒貸到錢，還因提供帳戶給詐團，害9名被害人被騙共匯款58萬元，彰化地方法院依加重詐欺罪將他判刑1年、併科罰金5萬元，因他與被害人和解並賠償，法官予以緩刑3年。

陳男因失業經濟有困難而要貸款，去年在臉書看到貸款資訊，透過LINE與一名自稱是銀行「黃經辦」的人接洽貸款，黃經辦要他提供帳戶資料才能辦貸款，又說要做銀行流水資料驗資，還要求服務費1萬元，說他金流不足不能貸款160萬元，要他先買2萬點數，後又要加5萬元買點數，他只好先去借5萬元買點數給黃經辦。

後來「黃經辦」還說要借錢給他買點數、做金流，才可貸款，陳男雖覺得奇怪，但因已繳了錢，怕不照對方指示，對方不會退他錢，因此一再按照對方指示，將帳戶裡的錢提領出來再購買虛擬點數後，拍攝點數序號給「黃經辦」，但最後還是沒貸到錢，他的帳戶也被警示凍結才發覺「被騙」。

詐騙集團用陳男帳戶共騙了9人匯款58萬元，陳男成了詐騙集團共犯，但陳男否認犯行，說他只是想順利貸款才配合「黃經辦」的指示。

法官從陳男和詐團的通訊對話發現，陳男曾發訊息要求對方「我的資金還給我.」、「你們確實是銀行嗎？」、「目前詐騙集團太多，早上10點見面可以嗎」，甚至一度懷疑要約對方見面。

法官認為，陳男在第一次「黃經辦」匯款到他帳戶時就已經有懷疑而詢問，陳男有國立頂大學士後法律系畢業的學歷，還曾有多年教育工作經驗，依其智識及生活經驗，應已警覺此案可能涉及詐欺不法行為，卻為求借貸一線希望，繼續從事提款、購買點數的高風險行為，放任詐欺結果發生，在主觀上有共同詐欺、洗錢的不確定故意甚明，因此依加重詐欺罪將他判刑1年，但因陳男並無前科不良犯行，且犯後態度良好，已與多名被害人和解並賠償，因此予以緩刑3年。

有法律系學歷的男子因失業經濟困難要貸款，提供帳戶給詐團成為共犯被判刑1年、緩刑3年。記者林宛諭／攝影
有法律系學歷的男子因失業經濟困難要貸款，提供帳戶給詐團成為共犯被判刑1年、緩刑3年。記者林宛諭／攝影

詐騙集團 詐欺 帳戶

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