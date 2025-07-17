成立新大學「中原科技大學進修部」？ 中原大學出面闢謠這樣說

近日有不肖份子假借「中原科技大學進修部」名義，在臉書投放廣告、假冒中原大學招生訊息，並誘導民眾加入Line帳號，藉「政府補助課程」名義詐騙。中原大學秘書室與推廣教育處已於今下午派員前往中壢警分局普仁派出所報案。警方提醒民眾報名課程要多方查證，避免受騙。

該詐騙手法利用臉書廣告招攬民眾加入「政府補助課程」，並要求另行加客服Line帳號以報名。廣告中所使用圖文多數直接盜用中原大學官方粉絲專頁，包括校園照片、教學現場、課程活動紀錄等，極具誤導性。校方發現後已第一時間向臉書檢舉並公告澄清，惟假帳號仍持續運作，且粉絲數快速增加，影響範圍擴大，校方十分憂慮。

中原大學推廣教育處已於官網明確公告提醒，中原大學推廣教育處處長康淵表示，中原推廣教育長年深耕社區與終身學習領域，辦理多元課程涵蓋語文、資訊、設計、證照等，深獲民眾肯定。秉持中原大學全人教育、以人為本精神，課程品質與教學信譽均經長期耕耘，成為詐騙目標實屬遺憾，也反映出中原推廣在民眾心中的高度信賴。