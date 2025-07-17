中原大學官方粉絲專頁之校景與文案招歹徒冒用詐騙，校方將正式提告。圖／中原大學提供

近日有不肖份子假借「中原科技大學進修部」名義，在臉書投放廣告、假冒中原大學招生訊息，並誘導民眾加入LINE帳號，藉「政府補助課程」名義進行詐騙。中原大學秘書室與推廣教育處已於今（17）日下午派員前往中壢警分局普仁派出所報案。警方表示，這是新的詐騙手法，中原大學一旦正式提告，會是全國首例，並提醒社會大眾切勿受騙。

中原大學表示，該詐騙手法是利用臉書廣告招攬民眾加入「政府補助課程」，並要求另行加客服LINE帳號以進行報名。廣告中所使用之圖文多數直接盜用中原大學官方臉書，包括校園照片、教學現場、課程活動紀錄等，極具誤導性。校方發現後已第一時間向臉書檢舉並公告澄清，然而假帳號仍持續運作，且粉絲數快速增加，影響範圍擴大，校方十分憂慮。

中原大學官方粉絲專頁之圖片與文案招不肖份子盜用，校方將正式提告。圖／中原大學提供

推廣教育處已於官網明確公告提醒，「親愛的學員您好！提醒您，近期發現有以『中原科技大學進修部』之名義盜用了本校名稱、照片、廣告及網站部分資料，透過臉書廣告邀請加為LINE好友，聲稱政府補助課程需要再進一步加客服專員LINE好友。鄭重敬告，上述非中原大學推廣教育處之廣告及臉書粉絲頁！提醒您，若已繳交費用給予不明單位，請撥打165反詐騙專線或向警方報案，以確保您的財產安全！」

中原大學推廣教育處舉辦各類型課程，深受不同年齡層民眾喜愛。圖／中原大學提供

推廣教育處處長康淵表示，「中原推廣教育長年深耕社區與終身學習領域，辦理多元課程涵蓋語文、資訊、設計、證照等，深獲民眾肯定。我們秉持中原大學『全人教育、以人為本』之精神，課程品質與教學信譽均經長期耕耘，成為詐騙目標實屬遺憾，也反映出中原推廣在民眾心中的高度信賴。」

中原大學強調，該校正搜尋相關事證，並決定正式提告。特別呼籲各界民眾提高警覺，遇到來路不明的招生訊息，應查明來源、勿輕信社群訊息，並可透過中原大學推廣教育處官網、臉書或電話洽詢確認資訊。共同守護優質教育資源，避免不肖詐騙行為破壞社會信任。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中原大學推廣教育處遭冒名行騙 校方不忍了將提告