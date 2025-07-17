不知道對方姓名、聊了2個多小時「很像是老友」 他赴銀行要匯款3萬元
63歲陳姓男子昨天下午接到自稱是多年前在台北一起工作的老朋友電話，開心閒聊了2個多小時後，對方表示手頭有點困難，希望能借款救急；陳大方答應，立即前往銀行就要匯款3萬元，所幸行員發覺有異通報警方，員警趕到協助查證後，阻止他遭歹徒詐騙。
台南市警第三分局海南派出所昨天下午3時許接獲報案，63歲陳姓男子走進安南區海佃路台新銀行匯款，經行員細心查詢，發現他要將3萬元匯入一個已經被列為風控帳戶的遠東商銀虛擬帳戶，懷疑陳可能遭到詐騙，通報警方到場。
據了解，風控帳戶還不是有詐騙贓款匯入遭通報的警示帳戶，屬於金融機構為了降低風險而監控的帳戶，帳戶出現的狀況可能有交易異常、身份驗證問題等，因而被標記， 風險控制措施包括限制交易、要求額外驗證，用於監控和管理可能存在風險的帳戶。
巡佐陳振桔與警員劉奕廷獲報到場，陳姓男子表示該筆款項是要借給「多年前在台北工作認識的友人」，經員警詢問對方是誰、聯絡電話，由警方幫忙查證，以免詐騙集團利用朋友的身分要求陳匯款，錢一轉出就再也拿不回來；結果陳竟表示，他也不知道對方姓名。
陳指出，對方沒顯示來電，打來就說是多年前一起在台北工作的老朋友，聊了二個多小時，他覺得好像確實是曾經一起工作的朋友，只有記下對方念出的帳號，但沒有記名字；警方表示，對方提供的帳戶有問題，極有可能是歹徒冒用身分，才讓陳警覺有異，對警方與行員即時攔阻深表感謝。
分局呼籲，詐騙手法不斷翻新，若遇有不明帳號要求匯款或催討款項，應立即向警方或165反詐騙專線查證；警民合作，有效防堵詐騙，守護財產安全。
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