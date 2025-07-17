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竹市強化不動產防詐…「稅籍異動即時通」7月上路 申辦再送商品卡

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

近年來不動產詐騙案件層出不窮，不法集團透過「地面師」等手法，非法取得房地產或盜賣土地。財政部於7月1日推出「稅籍異動即時通」服務，透過簡訊、電子郵件或LINE等方式即時通知民眾不動產異動情形，協助市民即時掌握名下不動產狀況；新竹市稅務局表示，為鼓勵民眾申請「稅籍異動即時通」，自即日起至今年11月30日止，持有竹市不動產且前200名臨櫃成功申辦者，致贈50元商品卡1份，數量有限送完為止。

稅務局表示，根據內政部警政署165打詐儀表板統計，今年6月全國詐欺案件計1萬6388件，造成財產損失高達89.2億元。竹市作為高所得城市，易成為詐騙集團鎖定目標。

稅務局說明，現行不動產交易流程需先向稅捐稽徵機關申報土地增值稅及契稅，並完成稅款繳納後，方可至地政機關辦理所有權移轉登記。為強化不動產交易安全，財政部於今年7月1日創新推出「稅籍異動即時通」服務，民眾可向不動產所在稅捐稽徵機關申請通知服務，日後於房地有移轉情形，在申報土地增值稅及契稅受理「收件」時，系統將自動以簡訊、電子郵件或地方稅網路申報LINE推播方式通知，使所有人即時掌握不動產移轉動態，如對該筆移轉有疑慮，可及時採取法律措施以維護權益。

稅務局指出，內政部「地籍異動即時通」服務，針對土地或建物權利移轉案件，於「收件」及「異動完成」兩個階段主動發送通知。而財政部新推出的「稅籍異動即時通」服務，則將交易安全管理時點向前延伸，並涵蓋未辦保存登記之建物，有效擴大不動產詐騙防護網。

民眾可透過「地方稅網路申報作業系統」，使用自然人憑證或已註冊健保卡線上申請，亦可攜帶身分證，至任一地方稅稽徵機關提出申請，開通全國各縣市（連江縣除外）服務，須注意，提出申請後7天內一定要至電子信箱點選驗證信，始能開通服務。

新竹市稅務局表示，為鼓勵民眾申請「稅籍異動即時通」，自即日起至今年11月30日止，持有竹市不動產且前200名臨櫃成功申辦者，致贈50元商品卡1份，數量有限送完為止。圖／市府提供
新竹市稅務局表示，為鼓勵民眾申請「稅籍異動即時通」，自即日起至今年11月30日止，持有竹市不動產且前200名臨櫃成功申辦者，致贈50元商品卡1份，數量有限送完為止。圖／市府提供

財政 詐騙集團 網路

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