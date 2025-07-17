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連遭受災農民也騙！風災重建 嘉義縣出現溫網室設施蟑螂

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

120年首次登陸嘉義安娜絲颱風，重創嘉縣市，尤以農業溫網室設施損毀最嚴重，受災高達8成，災後11天，重建陸續啟動，卻傳出有不肖廠商趁機詐騙農民，以低價誘惑農民，在收取訂金後宛如人間蒸發，音訊全無，引發農民憤怒不安。嘉縣府農業處痛批詐騙行為「太可惡」，提醒農民小心「溫網室設施蟑螂」出沒。

嘉縣精緻農業協會理事長吳世彥指出，東石鄉有農民為搭建農業設施，遭遇自稱可提供低價搭建溫室廠商，未料付出訂金後，對方竟失聯、音訊全無，令人防不勝防，農友經濟壓力沉重，遭詐騙打擊，情何以堪。

農業處表示，近日接獲類似通報，部分農友田間遇到自稱可協助重建陌生業者，未經正式簽約便收取現金，甚至遊說更換塑膠布、修繕鋼架等工程，事後卻音訊全無，導致農民人財兩失。

為防止更多農民受騙，提出設施修繕重建「四要」原則：要聯繫廠商確認非假冒業務；要確認契約內容詳實明確；要完成書面簽約程序；四要避免支付現金，應以匯款方式留有紀錄。農民應選擇具信譽、有實績合法廠商，切勿貪圖便宜輕信口頭承諾。

經立委蔡易餘安排，縣府已與受災青農、農會及農業部農業署，展開災後重建機制，討論如何協助受災農友重建設施，減輕經濟負擔。農業處強調，災後是農業重建關鍵期，更是詐騙活躍高風險期，籲請農友多一分警覺，慎選合作對象，勿讓不法之徒有可乘之機。農友如有疑慮或受騙情事，應立即向警方報案或洽詢農業處協助。

嘉縣府農業處痛批風災後詐騙行為「太可惡」，提醒農民小心「溫網室設施蟑螂」出沒。記者魯永明／翻攝
嘉縣府農業處痛批風災後詐騙行為「太可惡」，提醒農民小心「溫網室設施蟑螂」出沒。記者魯永明／翻攝
120年首次登陸嘉義安娜絲颱風，重創嘉縣市，尤以農業溫網室設施損毀最嚴重，受災高達8成。記者魯永明／翻攝
120年首次登陸嘉義安娜絲颱風，重創嘉縣市，尤以農業溫網室設施損毀最嚴重，受災高達8成。記者魯永明／翻攝
120年首次登陸嘉義安娜絲颱風，重創嘉縣市，尤以農業溫網室設施損毀最嚴重，受災高達8成。記者魯永明／翻攝
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農民 農業處 詐騙

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