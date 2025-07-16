聽新聞
0:00 / 0:00
台南資深女律師被控詐團共犯 法官裁押理由出爐
台南市何姓女律師涉及詐欺案，被視為詐欺集團共犯，經檢方向法院聲押禁見獲准。台南地院指出，何女以律師身分為同時擔任詐欺集團成員及告訴人律師，顯然有悖律師倫理規範，又何女利用陪偵機會偵查秘密並洩漏，助長詐欺集團實施犯罪，因而裁押禁見。
台南地院指出，何女涉犯羈押聲請書所載犯罪事實，有同案被告、證人證述及相關事證在卷可佐，足認她涉犯組織犯罪防制條例中參與犯罪組織、刑法中3人以上共同詐欺取財、洗錢防制法中一般洗錢、刑法中非公務原因業務知悉關於中華民國國防以外應秘密之消息而洩漏等罪嫌，犯罪嫌疑重大。
台南地院表示，何女辯解與同案被告、告訴人所述相互矛盾，且顯然避重就輕，有事實足認有滅證、勾串共犯及證人之虞。
台南地院參酌，何女為執業律師，以律師身分為同時擔任詐欺集團成員及告訴人律師，顯然有悖律師倫理規範，又利用陪偵機會偵查秘密並洩漏，助長詐欺集團實施犯罪，審酌犯罪情節不輕，對社會治安造成一定危害。因而裁定羈押並禁止接見通信。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言