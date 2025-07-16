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台南資深女律師被控成詐團共犯 台南地院今晚裁押禁見

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市執業的陳、黃及唐姓3名律師，涉嫌護航詐欺集團及洩密案件，今年初經屏東地檢署偵結起訴，今天又有1名何姓女律師涉及詐欺案，被視為詐欺集團共犯，檢方認她涉案情節重大且串證、逃亡之虞，下午已向台南地院聲押，晚間裁定羈押禁見。

據指出，這名何姓女律師執業10多年，算是資深律師，但平時很少承辦刑案。檢方近日偵辦一件詐欺案時，經蒐證調查，發現她疑涉入其中。

律師同業指出，新進律師對「偵查不公開」不甚了解，尤其限制閱卷，只准自己看而已，但可能無法嚴守分際，或遭利誘，轉傳相關資訊給委託人，而遭人利用，無形中成了詐團的成員。

事實上，台南律師被視同詐團送辦並非頭一遭。屏檢去年8月展開調查，發現陳姓律師加入詐騙集團，負責處理旗下車手遭查緝後的法律相關事務，自行或安排律師擔任落網車手辯護人，監視應訊過程，確保不會供出上游成員，並藉此取得警詢及偵訊筆錄內容、是否遭羈押等資訊後，再告知詐騙集團其他成員，以維持詐團存續運作。

另外，黃姓律師及唐姓律師明知陳姓律師為詐騙集團成員，竟將相關當事人涉案情節、羈押庭檢閱偵查卷宗所得資料，提供給陳姓律師閱覽。

今年1月間認陳姓律師等3人違反組織犯罪防制條例及洩密等罪嫌起訴，調查後移付律師懲戒委員會追究3人懲戒事宜。

台南何姓女律師涉及詐欺案，被視為詐欺集團共犯，檢方認她涉案情節重大且串證、逃亡之虞，今下午已向台南地院聲押，晚間裁定羈押禁見。圖／本報資料照
台南何姓女律師涉及詐欺案，被視為詐欺集團共犯，檢方認她涉案情節重大且串證、逃亡之虞，今下午已向台南地院聲押，晚間裁定羈押禁見。圖／本報資料照

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