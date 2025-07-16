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不肖人士冒名開課 北市產發局：已向警方報案

中央社／ 台北16日電

台北市產發局今晚表示，近來有不肖人士冒名在臉書等社群平台宣稱舉辦「跨境電商最強運營達人」課程，進行詐騙宣傳，已向警方報案，並請民眾勿輕信點擊不明連結。

產發局晚間發布新聞稿表示，近日接獲民眾通報，有不肖人士在臉書等社群平台上，假借產發局名義與Logo，對外宣稱辦理「跨境電商最強運營達人」課程，請民眾勿輕信點擊不明連結或加入陌生LINE群組。

產發局聲明，目前局內所辦理課程均未收費，也未授權任何單位或個人，以產發局名義辦理「跨境電商最強運營達人」相關課程。

針對不法分子擅自盜用產發局Logo與名稱進行詐騙宣傳，產發局說，已至警局完成報案。

為保障民眾權益，產發局呼籲，民眾切勿輕信來路不明的廣告、連結或表單資訊，即使資訊上附有產發局名稱或Logo，也務必先向產發局查證，勿輕信非官方來源資訊，以免受騙。

同時，若發現疑似詐騙情事，請先向產發局求證，或撥打165反詐騙專線諮詢。

電商 達人 詐騙

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