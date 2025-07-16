千萬積蓄蒸發！父堅信穩賺不賠退休安排 留1句話兒心碎萬分

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聯合新聞網／ 綜合報導

父親誤信虛擬貨幣投資陷阱，從最初拿幾萬元小試水溫，到後來抵押房屋、貸款上千萬元。圖／AI生成
父親誤信虛擬貨幣投資陷阱，從最初拿幾萬元小試水溫，到後來抵押房屋、貸款上千萬元。圖／AI生成
詐騙集團手法層出不窮，受害者更是不計其數。資深媒體人狄志為在臉書發文透露一樁令人心碎的家庭悲劇，有粉絲來信表示，父親誤信虛擬貨幣投資陷阱，從最初拿幾萬元小試水溫，到後來抵押房屋、貸款上千萬元，最終卻遭遇詐騙平台突然關閉，債務壓頂之下，父親不堪重負走上絕路，「一場虛擬貨幣的局，徹底吞噬了整個家庭的人生。」

狄志為在臉書進一步說明，悲劇的開端是父親的手機跳出虛擬貨幣投資廣告，隨後便有自稱「顧問」的人加LINE好友，每天發送獲利截圖與假學員的賺錢留言，看起來真實又吸引人，「他爸爸越看越心動」，最終進入詐騙平台嘗試投資幾萬元，平台還讓他順利提領獲利，信心因此大增，接著不斷投入更多資金，最終付出慘痛代價。

家人察覺不對勁後，開始不斷勸阻，但父親堅信自己看準了財富捷徑，反指責家人「眼光太短淺、跟不上時代」，執意繼續投入。隨後甚至貸款、挪用母親的退休金，最後還抵押房產，借款上千萬元，只為了繼續往詐騙平台「補倉」，一步步把全家的未來都押了上去。

情急之下，家人只好向警方求助，刑事局人員更親自上門勸說，明白告知這個平台是詐騙，且已有多人報案受害。然而，父親依舊執迷不悟，態度堅決且冷漠，只回一句：「警察懂什麼？這是國際金融新工具，你們不懂」。

該名粉絲哽咽透露，隔天父親仍不死心，再度外出借錢，甚至還對母親謊稱是投入「穩賺不賠」的退休計畫。然而，最終詐騙平台如預料中突然關閉，客服人間蒸發，LINE群組也隨即解散，上千萬元瞬間化為烏有。「我們全家癱坐在那裡，連哭都哭不出來，最可怕的是爸爸還是不信，堅信只是暫時的技術問題，還說顧問保證很快就會恢復，他們不會跑的。」

幾週過去，詐騙平台始終沒有任何消息，父親終於意識到真相，獨自一人坐在陽台發呆，沉默了整整兩天。直到第三天清晨，他留下了一封手寫遺書後，選擇永遠地離開了這個世界。信中只短短寫著一句話：「對不起，我害了你們」。

該名粉絲也無奈表示，「該做的我們都做了，好在父親部分人身保險有理賠，才勉強償還了房貸，至少家還保住了，媽媽和妹妹還有個能遮風避雨的地方。」但她坦言，這件事成為全家一輩子的痛，即使事發至今已將近一年，每每回想起來，依舊難以釋懷。

最後，狄志為也語重心長地呼籲：「如果你正在看這篇文章，或是身邊也有那種無論如何都聽不進去勸告的親友，請一定要讓他們好好看看這個故事。有些事真的不是危言聳聽、也不是多管閒事，而是很可能會釀成家破人亡的悲劇」。

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