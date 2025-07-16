台中醫師抱2200萬元現金要面交 堅不信遇詐騙…見她出面才死心

台中1名醫師在臉書加入股票投資群組，竟深信對方以「牽線大戶、每日當沖」等話術先是依指示儲值300萬元後，又掏出2200萬元現金想要認購新股票，家人報警後他原仍不肯相信是詐騙，還裝滿真鈔的行李箱要面交，直到目睹來取款的簡姓女車手才知上當，警方依詐欺罪嫌將簡送辦。

台中第四分局春社派出所6月獲報，該名醫師起初在臉書上看到假投資廣告，就加入「學無止盡」股票投資群組，詐騙集團還以「牽線大戶、每日當沖」等話術，要求他先儲值300萬元。

醫師砸錢後，詐團又再以他抽中74張新募股等理由，要求繼續再加碼2200萬元款項認購，否則會面臨違約交割。

醫師見狀短期內就湊足了2200萬元現金，全數裝在1個行李箱內想要赴約面交，但家屬緊覺發現異狀，無奈一再勸說下他都不相信遇上詐騙，還一度堅持要拿錢給對方投資。

警方獲報為了抓到取款車手，實務上常常會由受害人準備空箱或以玩具鈔票等替代，避免真的遭領走的風險，但因醫師堅信不是詐騙，本案只好以「真鈔」誘捕。

警方隨醫師與車手面交時間、地點在旁埋伏，眼見1名42歲簡姓女子現身，自稱是該群組的投資理財專員，但連偽造的證件都沒有、外貌談吐也未經訓練，警方馬上就戳破她身分，醫師直到親眼目睹是真的車手來取款，這才明白遇上詐騙。