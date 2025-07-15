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男大生當詐團車手領日薪 被判刑比按件計酬多1年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

台中市劉姓男子、莊姓男大生加入詐騙集團，先後到彰化縣向楊姓女子收取30萬元、238萬2千元，警方根據報案，逮捕劉、莊二人並移送偵辦。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，分判1年5月、2年6月有期徒刑。

判決書表示，劉男（參與犯罪組織犯罪部分，另案經台中地檢署提起公訴）、莊男分別在去年7月、8月加入真實年齡姓名均不詳、LINE暱稱「鄭維謙」、「黃煜翔」及其他詐團成員組成的詐團，擔任面交車手，劉男每取款1人獲報酬2千元，莊男報酬為每日2千至2200元。

彰化縣楊姓女子誤信詐騙集團設立的證券投信公司，下載「路博邁」APP，面交去年8月面交30萬元給劉男，楊女以為虛假APP顯示下線交割服務的獲利情形是真實，15天後又聽從詐團指示，把238萬2千元給莊男。

劉男依詐團指示把現金放在彰化市自強路停車場某車車底，給詐團收水手收取，製造金流斷點。莊男依詐團指示，把現金放在和美鎮特力屋附近一處停車場的指定車子車底，由詐團「外務總管」收取。

楊女察覺現金投資有去無回，報警循線逮捕劉男和莊男，劉男在偵查、審理時均坦承犯行，莊男在偵查時矢口否認。彰化地院審結，兩人在審理時均坦承犯行，暨劉男的經濟收入、家庭狀況，莊男現為大學生、經濟收入和家庭等一切情狀，分別量刑如主文所示，沒收犯罪所得，以資懲儆。可上訴。

彰化地方法院依犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，對劉姓男子、莊姓男大生加分判1年5月、2年6月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院依犯三人以上共同以網際網路對公眾散布詐欺取財罪，對劉姓男子、莊姓男大生加分判1年5月、2年6月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影

車手 詐騙集團 詐團

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