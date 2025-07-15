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全民普發現金竟成詐騙陷阱 金門警籲不要亂點連結

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

立法院在本月11日三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，確定全民普發現金1萬元，成為國人關注焦點。不料，詐騙集團動作更快，當晚即搭上政策熱潮，透過簡訊及通訊軟體大量發送假冒申請連結，誘騙民眾上鉤，已知目前已有台灣民眾受騙，金門縣警局也呼籲民眾提高警覺，切勿點擊來路不明的簡訊連結，以免成為詐騙受害者。

警方指出，詐騙簡訊常以「去年稅收超徵5283億元，全民普發1萬元」為開場，搭配申請連結，誘使民眾點擊，民眾只要點入後，畫面轉跳至仿冒政府機關的網頁，要求輸入個資、帳號、甚至OTP認證碼，一旦資料輸入，民眾帳戶就可能立即遭盜領，損失難以挽回。

根據165反詐中心統計，政策通過不到48小時，全台已有多起民眾報案受騙。縣警局強調，政府如有現金發放政策，一律透過官方網站、新聞媒體與各級公部門公告進行宣導，絕不會主動發送連結要求登錄資料。民眾應謹守「不明簡訊不要信、不明連結不要點、不明網頁不要填個資」的三不原則，避免成為詐騙受害者。

金門縣警局長黃壬聰呼籲，面對詐騙手法日新月異，民眾可訂閱「165防騙宣導」LINE官方帳號，隨時掌握最新詐騙案例。在轉帳、填資料前多一分查證，可撥打165反詐騙專線查詢，或通報110協助警方調查。防詐最重要的是「及早警覺」，全民一起斷開詐騙連結，守住荷包安全。

立法院在本月11日三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，確定全民普發現金1萬元，成為國人關注焦點；詐騙集團也搭上政策熱潮，進行詐騙。圖／本報資料照片
立法院在本月11日三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，確定全民普發現金1萬元，成為國人關注焦點；詐騙集團也搭上政策熱潮，進行詐騙。圖／本報資料照片
立法院在本月11日三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，確定全民普發現金1萬元，不料，詐騙集團動作更快，當晚即搭上政策熱潮，透過簡訊及通訊軟體大量發送假冒申請連結，誘騙民眾上鉤。圖／警方提供
立法院在本月11日三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，確定全民普發現金1萬元，不料，詐騙集團動作更快，當晚即搭上政策熱潮，透過簡訊及通訊軟體大量發送假冒申請連結，誘騙民眾上鉤。圖／警方提供

金門 詐騙集團 普發一萬 個資

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