快訊

大型社死現場！壽星變「保鮮膜木乃伊」綁鋼管車遊街 下場慘了

不背棄支持者！柯文哲：死在裡面都不會逃亡 保釋金太高「寧可被押」

月入6萬付不起18萬罰金？才和甜美女友交往 鄧佳華被爆入獄服刑6個月

棺材本都要騙…詐騙集團以欠健保費誆8旬老阿嬤 幸警方及時保住

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

連老人家都要騙！彰化縣和美鎮逾80歲老阿嬤接獲「健保局來電催繳費用」，指她欠3萬元健保費。威脅如果不依指示匯款，就要停卡，並送法院處理。老阿嬤嚇得到派出所詢問，經員警告知是詐騙集團的詐財手法後，才安心離去，保住老本。

這名老阿嬤日前到和美警分局塗厝派出所詢問，表示接獲健保局電話，說她欠了3萬元健保費，如果不匯錢，就會被送法院，她不知真假，只好到派出所詢問，受理員警一聽之下，就判斷是詐騙集團慣用假冒機關的詐騙手法，要老人家不要匯錢，以免受騙，她才轉憂為喜，向警方感謝。當老人家步履蹣跚離開派出所時，員警都深覺十分不忍，

詐騙集團竟然騙錢騙到老人家的頭上，讓民眾認為無法原諒，縣議員賴清美說，詐騙集團騙錢無所不用其極，花招百出，並以亂槍打鳥方式，由於現在很多年輕人紛紛外出工作或外遷，家裡常常只剩老人家，而且年輕及青壯者都使用手機，家裡的電話往往只有老人家接聽，往往成為詐騙集團的主要受騙對象，連棺材本也都可能被吸乾，政府 打詐有必要再加把勁。

針對這名老人家差點被騙的案件，和美警分局表示，積欠健保費不會以電話語音、簡訊、及LINE等方式通知，更不會要求民眾匯款，目前健保欠費，也不會導致民眾被鎖卡、或影響就醫權利，如果接到疑似詐騙電話，請立即掛斷，撥打反詐騙專線165、或110報案請警察處理。

彰化縣和美鎮約80歲老阿嬤接獲「健保局來電催繳費用」，指她欠3萬元健保費。威脅如果不依指示匯款，就要停卡，並送法院處理。老阿嬤嚇得到派出所詢問，經員警告知是詐騙集團的詐財手法後，才安心離去。圖／警方提供
彰化縣和美鎮約80歲老阿嬤接獲「健保局來電催繳費用」，指她欠3萬元健保費。威脅如果不依指示匯款，就要停卡，並送法院處理。老阿嬤嚇得到派出所詢問，經員警告知是詐騙集團的詐財手法後，才安心離去。圖／警方提供

阿嬤 詐騙集團 健保

延伸閱讀

看到真人就非詐騙？她跟香港男視訊談網戀 差點匯款3萬

提供4帳戶給詐團...14人慘被騙 她喊冤受害 判決結果曝光

媽媽太敢說惹議！歐陽靖護譚艾珍　揭「反對普發1萬」背後動機

普發一萬才三讀通過 詐團搶先寄假簡訊騙個資！刑事局緊急警告

相關新聞

棺材本都要騙…詐騙集團以欠健保費誆8旬老阿嬤 幸警方及時保住

連老人家都要騙！彰化縣和美鎮逾80歲老阿嬤接獲「健保局來電催繳費用」，指她欠3萬元健保費。威脅如果不依指示匯款，就要停卡...

台大名醫收詐騙訊息 1招成功逼退獲眾人讚爆：學起來　

你是否也收過詐騙訊息？台大婦產科名醫施景中在臉書分享，近期收到學生的訊息，問他「在忙嗎？」接著劈頭就要借5萬元，結果他的回覆方式，讓大票網友紛紛讚爆。

詐團興起公司人頭帳戶詐騙、洗錢犯罪 北檢公私協力打詐

詐騙集團利用公司帳戶作為洗錢管道，其中一起透過人頭公司詐騙洗錢案4個月詐騙7450萬元，台北地檢署上月偵結依法起訴16人...

看到真人就非詐騙？她跟香港男視訊談網戀 差點匯款3萬

詐騙手法日新月異，利用網路交友風氣盛行，如今透過視訊行騙層出不窮；40歲李姓女子與香港男網友談網戀，對方便以視訊讓李女認...

啥米！代墊100萬投資靈骨塔位 清水男貸款償還險遭詐騙

台中市楊男在網路看到投資靈骨塔的訊息，由於個人資金不足，詐團客服人員建議先由公司專員代墊款項約100萬元，資金不足部分，...

影／台灣街舞「築夢者」羅國銓與分局刑警尬舞反詐騙

勇奪羅馬尼亞達人秀金色按鈕的台灣街舞團體成員「築夢者」羅國銓，返台為台南市警第二分局拍攝反詐宣導影片，並同步舉辦抽獎贈刑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。