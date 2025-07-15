棺材本都要騙…詐騙集團以欠健保費誆8旬老阿嬤 幸警方及時保住

連老人家都要騙！彰化縣和美鎮逾80歲老阿嬤接獲「健保局來電催繳費用」，指她欠3萬元健保費。威脅如果不依指示匯款，就要停卡，並送法院處理。老阿嬤嚇得到派出所詢問，經員警告知是詐騙集團的詐財手法後，才安心離去，保住老本。

這名老阿嬤日前到和美警分局塗厝派出所詢問，表示接獲健保局電話，說她欠了3萬元健保費，如果不匯錢，就會被送法院，她不知真假，只好到派出所詢問，受理員警一聽之下，就判斷是詐騙集團慣用假冒機關的詐騙手法，要老人家不要匯錢，以免受騙，她才轉憂為喜，向警方感謝。當老人家步履蹣跚離開派出所時，員警都深覺十分不忍，

詐騙集團竟然騙錢騙到老人家的頭上，讓民眾認為無法原諒，縣議員賴清美說，詐騙集團騙錢無所不用其極，花招百出，並以亂槍打鳥方式，由於現在很多年輕人紛紛外出工作或外遷，家裡常常只剩老人家，而且年輕及青壯者都使用手機，家裡的電話往往只有老人家接聽，往往成為詐騙集團的主要受騙對象，連棺材本也都可能被吸乾，政府 打詐有必要再加把勁。

針對這名老人家差點被騙的案件，和美警分局表示，積欠健保費不會以電話語音、簡訊、及LINE等方式通知，更不會要求民眾匯款，目前健保欠費，也不會導致民眾被鎖卡、或影響就醫權利，如果接到疑似詐騙電話，請立即掛斷，撥打反詐騙專線165、或110報案請警察處理。