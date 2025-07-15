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詐團興起公司人頭帳戶詐騙、洗錢犯罪 北檢公私協力打詐

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

詐騙集團利用公司帳戶作為洗錢管道，其中一起透過人頭公司詐騙洗錢案4個月詐騙7450萬元，台北地檢署上月偵結依法起訴16人。北檢昨召開防制公司人頭帳戶詐欺犯罪聯繫會議，期從源頭阻絕詐欺犯罪，提升查緝效能。

北檢檢察官吳舜弼、劉倍專題報告指出，詐團利用人頭入主公司，假藉辦理停業公司負責人變更，進而申請開通企業憑證等帳戶功能，用於高額提領被害人受詐欺匯入的款項，遂行詐欺、洗錢犯罪。

檢察官、檢察事務官與相關機關在會議中強化橫向資訊整合與預警通報機制，一旦發現可疑犯罪樣態，立即聯繫通報，達成有效防制詐欺犯罪的目標。金管會銀行局張怡欣科長表示，銀行端應加強合理性審查，主管機關已研議協調相關部會提供資料介接，使銀行端有更充足資訊防堵人頭帳戶。

北檢檢察長王俊力昨主持會議，邀集台北市政府商業處、新北市政府經濟發展局、金融監督管理委員會銀行局、與本署合作可疑帳戶預警通報的中國信託銀行、國泰世華銀行、台新銀行及永豐銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、臺灣土地銀行、遠東銀行等多家金融機構，及調查局經濟犯罪防制處、刑事局詐欺防制中心等單位與會，並邀請台灣高等檢察署列席指導，共同研商策進作為。

台高檢主任檢察官吳慧蘭指出，公司行號變更登記雖為形式審查，仍可設置特定風險條件篩選可疑案件，予以延遲處理及關懷提問，並可建立平台，當地方政府發現問題時，可透過與警、調、檢聯繫窗口釐清是否為犯罪行為，加強行政監管或查緝追訴。

台高檢檢察官卓俊忠表示，台高檢署與各地檢察署均已設有預警中心，金融機構可加強與預警中心聯繫，就可疑個案迅速研判偵查。

北檢檢察長王俊力強調公私協力、深化被害人保護，北檢已與三家銀行簽訂備忘錄，深化預警合作，為因應詐集多方面犯罪趨勢，行政監理與執法機關均應積極介入，事前防範，永不停止防詐、打詐。

台北地檢署召開防制公司人頭帳戶詐欺犯罪聯繫會議，期從源頭阻絕詐欺犯罪，提升查緝效能。圖／北檢提供
台北地檢署召開防制公司人頭帳戶詐欺犯罪聯繫會議，期從源頭阻絕詐欺犯罪，提升查緝效能。圖／北檢提供
台北地檢署召開防制公司人頭帳戶詐欺犯罪聯繫會議，期從源頭阻絕詐欺犯罪，提升查緝效能。圖／北檢提供
台北地檢署召開防制公司人頭帳戶詐欺犯罪聯繫會議，期從源頭阻絕詐欺犯罪，提升查緝效能。圖／北檢提供

詐欺 帳戶 北檢

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