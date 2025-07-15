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台大名醫收詐騙訊息 1招成功逼退獲眾人讚爆：學起來　

聯合新聞網／ 綜合報導

台大婦產科名醫施景中在臉書分享，近期收到詐騙訊息，對方問他「在忙嗎？」，結果劈頭就要借5萬元。示意圖／Ingimage
台大婦產科名醫施景中在臉書分享，近期收到詐騙訊息，對方問他「在忙嗎？」，結果劈頭就要借5萬元。示意圖／Ingimage
你是否也收過詐騙訊息？台大婦產科名醫施景中在臉書分享，近期收到學生的訊息，問他「在忙嗎？」接著劈頭就要借5萬元，結果他的回覆方式，讓大票網友紛紛讚爆。

施景中在臉書表示，近期和以前的學生們吃飯，當時收到一則LINE訊息，開頭便詢問「有在忙嗎？」他便回「吃晚餐，有什麼指教嗎？」結果對方劈頭就要借5萬元，說要繳一筆費用，並強調禮拜四會歸還。

施景中說當下決定要好好消遣並教導對方，直言「你詐騙也用錯人的名字了，這個LINE的主人錢多到花不完。不要再出來害人了，好好悔過，積些陰德，不要禍遺子孫」，沒想到對方就沒有再回應了。

貼文一出後，多數網友都大讚，「老師厲害」、「這一招真的不錯，學起來」、「哈哈哈哈，這高招」、「好像騙子都是套用同一方式，一看就知道詐騙」、「LINE詐騙最近很多」、「回他可以不用還錢、幫我值班嗎？」

詐騙 施景中 LINE

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