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看到真人就非詐騙？她跟香港男視訊談網戀 差點匯款3萬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

詐騙手法日新月異，利用網路交友風氣盛行，如今透過視訊行騙層出不窮；40歲李姓女子與香港男網友談網戀，對方便以視訊讓李女認為「有看到真人就不是詐騙」，昨天準備匯款3萬元給對方，經行員通報警方，員警說明現在連視訊都是騙局，才讓她打消匯款念頭。

台南市警第五分局立人派出所昨天上午9時許接獲國泰世華銀行通報，李姓女子要將港幣7993元（約新台幣3萬元）匯款至海外帳戶，疑似遭遇詐騙；女警劉思妤立即趕往，經詢問，原來李女日前透過交友軟體結識一名自稱來自香港的男子，雙方互動熱絡。

李女在對方每天甜言蜜語、噓寒問暖，甚至多次跟李女用視訊在網路上見面，便因對方大方視訊，讓李女認為對方「是真的」，墜入愛情陷阱；近日該男子表示公司資金週轉困難，希望她匯款協助，李女答應幫助，不過遭國泰世華行員察覺有異，通報警方。

女警劉思妤耐心詢問案情後，分析詐騙話術，指出現在詐騙歹徒社群網站、交友轉體等管道找上民眾，盜用網路帥哥、美女照片，假冒各種身分談網戀，就算有視訊，也「攏係假ㄟ」；李女如果匯款，不但錢拿不回來，也可能立即遭封鎖，永遠見不到人。

李女驚覺自己原來是落入「假交友、真詐財」陷阱，打消匯款念頭，也表示不再與對方來往；分局偵查隊指出，近期類似案件頻傳，詐騙集團多假冒投資顧問、海關人員等身分，透過交友軟體搭訕，再以「急需資金周轉」、「工程款暫墊」等名目誘騙匯款。

偵查隊說明，有些安排預錄或AI合成的視訊通話內容，營造可信度，讓受害者誤信為真人互動，進一步放下戒心；詐騙集團還會教導被害人如何應對銀行或警方查問，手法層出不窮。

偵查隊呼籲，凡是素未謀面的網友，提出任何涉及金錢往來的要求，如借款、代購、投資等，民眾務必保持高度警覺；即使有視訊通話，也無法完全證明對方身分真實。切勿隨意提供個人資料或匯款，避免成為詐騙受害者。

分局長洪宏榮提醒，網路交友時，對於任何不合常理的金錢要求應多方查證，若有疑慮，可撥打165反詐騙專線或洽詢警方協助。

40歲李姓女子與香港男網友談網戀，對方以視訊讓李女認為「有看到真人就不是詐騙」，昨天準備匯款3萬元給對方。記者袁志豪／翻攝
40歲李姓女子與香港男網友談網戀，對方以視訊讓李女認為「有看到真人就不是詐騙」，昨天準備匯款3萬元給對方。記者袁志豪／翻攝

詐騙集團 網路

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