啥米！代墊100萬投資靈骨塔位 清水男貸款償還險遭詐騙

台中市楊男在網路看到投資靈骨塔的訊息，由於個人資金不足，詐團客服人員建議先由公司專員代墊款項約100萬元，資金不足部分，可向華南銀行清水分行辦理信用貸款償還，楊男前某銀行櫃台欲辦理信貸時，即引起行員高度懷疑遭詐騙，立即通報警方協助了解。

清水警方表示，這又是一場假投資真詐騙的戲碼，先誘騙民眾貸款購買靈骨塔位，當款項交付後，根本拿不到塔位，欲要背負貸款，所幸銀行行員機警通報男子疑似遭詐騙，加上警方即時到場攔阻，成功保住民眾存款。

清水分局指出，一名44歲楊姓男子在網路看到投資靈骨塔的訊息，由於銀行存款僅有10餘萬，後續詐團客服人員建議先由公司專員代墊款項約100萬元，資金不足部分，可向銀行辦理信用貸款償還，日後賣出塔位必有相當可觀的投資報酬。

上周五楊男前往華南銀行清水分行欲辦理貸款時，當行員詢問用途時，男子聲稱要進行投資，再進一步詢問細節時，楊男才說是要投資靈骨塔所用，此一說法立即引起行員高度懷疑遭詐騙，警方迅速趕往現場處理，成功阻止民眾受害。