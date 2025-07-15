快訊

大罷免倒數！賴總統民調再度「死亡交叉」 滿意度降5.8個百分點

棒球／洛杉磯奧運賽程出爐 6天賽事決定史上第7金誰屬

65歲男「極致摳省」存1400萬養老 退休一年後財富滿滿卻超懊悔

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台灣街舞「築夢者」羅國銓與分局刑警尬舞反詐騙

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

勇奪羅馬尼亞達人秀金色按鈕的台灣街舞團體成員「築夢者」羅國銓，返台為台南市警第二分局拍攝反詐宣導影片，並同步舉辦抽獎贈刑事小熊；羅提醒，暑假期間，年輕學子接觸網路機會大幅增加，一定要特別注意假網拍、假求職、假遊戲點數與性影像犯罪。

台灣街舞團體「築夢者」日前登上羅馬尼亞達人秀舞台，以融合東西文化的驚艷演出掀起熱烈迴響，成功獲得「金色按鈕」肯定，直接晉級準決賽；其中團員羅國銓備受矚目，以高超的舞技展現舞台魅力，成為台灣街舞登上國際舞台的重要代表之一。

羅國銓返台後，將舞台上的能量轉化為公益行動，受台南市警第二分局邀請，拍攝暑期反詐騙宣導影片，以自身影響力鼓勵年輕學子認識詐騙手法、遠離網路陷阱；除了分局刑警一起參與，還邀請2位7歲的兒童演出，透過街舞語言與童趣互動，讓宣導內容親民易懂。

羅國銓呼籲，暑假期間，年輕學子活動頻繁、接觸網路機會大幅增加，提醒家長與孩子要注意：

1.防制假網拍、假遊戲點數、假求職詐騙：強化青少年與法定代理人對民事侵權與連帶賠償責任的認識，避免誤觸法令或被詐欺集團吸收。

2. 防制新興毒品與電子菸害：提高健康意識，建立拒絕危害的生活態度。

3. 防制兒少性影像與性剝削犯罪：提升網路安全觀念，保護身心健康。

4. 防制涉入賭博行為：幫助青少年遠離財務糾紛與進一步的犯罪風險。

分局指出，羅國銓的宣導影片放上第二分局臉書粉絲專頁，同步舉辦抽獎活動，凡完成指定條件即有機會獲得限量3支由羅國銓親筆簽名的「刑事小熊」公仔；希望透過街舞所代表的正能量與青春形象，將重要法治觀念融入年輕學子日常生活中，讓孩子懂得保護自己。

羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局刑警一起參與，還有2位7歲的兒童一起演出。圖／台南市警第二分局提供
羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局刑警一起參與，還有2位7歲的兒童一起演出。圖／台南市警第二分局提供
羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局刑警一起參與，還有2位7歲的兒童一起演出。圖／台南市警第二分局提供
羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局刑警一起參與，還有2位7歲的兒童一起演出。圖／台南市警第二分局提供
羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局刑警一起參與，還有2位7歲的兒童一起演出。圖／台南市警第二分局提供
羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局刑警一起參與，還有2位7歲的兒童一起演出。圖／台南市警第二分局提供
羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局刑警一起參與，還有2位7歲的兒童一起演出。圖／台南市警第二分局提供
羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局刑警一起參與，還有2位7歲的兒童一起演出。圖／台南市警第二分局提供
羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局刑警一起參與，還有2位7歲的兒童一起演出。圖／台南市警第二分局提供
羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局刑警一起參與，還有2位7歲的兒童一起演出。圖／台南市警第二分局提供
羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局長劉怡宗頒發感謝狀。圖／台南市警第二分局提供
羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局長劉怡宗頒發感謝狀。圖／台南市警第二分局提供
羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局刑警一起參與，還有2位7歲的兒童一起演出。圖／台南市警第二分局提供
羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局刑警一起參與，還有2位7歲的兒童一起演出。圖／台南市警第二分局提供
羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局刑警一起參與，還有2位7歲的兒童一起演出。圖／台南市警第二分局提供
羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局刑警一起參與，還有2位7歲的兒童一起演出。圖／台南市警第二分局提供
羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局刑警一起參與，還有2位7歲的兒童一起演出。圖／台南市警第二分局提供
羅國銓拍攝暑期反詐騙宣導影片，分局刑警一起參與，還有2位7歲的兒童一起演出。圖／台南市警第二分局提供

街舞 舞台 羅馬尼亞

延伸閱讀

畢業季新鮮人求職焦慮爆表 桃療：長期累積恐成憂鬱

社群平台求職藏陷阱 男子做「家庭組裝積木」工作竟遭詐500萬

「街舞小學校」北市大盛大登場 總統盃接棒8月開放報名

影／大罷免大求職？罷樑失敗民團發言人 轉任綠委助理

相關新聞

影／台灣街舞「築夢者」羅國銓與分局刑警尬舞反詐騙

勇奪羅馬尼亞達人秀金色按鈕的台灣街舞團體成員「築夢者」羅國銓，返台為台南市警第二分局拍攝反詐宣導影片，並同步舉辦抽獎贈刑...

打著輝達總部副理名號詐財3600多萬 女子誆騙親友投資遭判4年半

宜蘭呂姓女子與父親聯手詐騙，呂女佯稱是自己是輝達公司美國總部副理，握有內線消息，可精準投資美國高科技股票，保證獲利；5名...

高雄調查官當詐團收簿手被起訴 台中找打工社團名稱曝光

調查局高雄市調處調查官劉晉廷，去年7月間當詐團「收簿手」，檢警接獲被害人報案後，循線查獲，劉落網後辯稱不知違法，還稱是因...

獨／調查官當「收簿手」...落網辯：月薪8萬不可能 檢用一數據打臉

調查局高雄市調處調查官劉晉廷在去年間當詐團「收簿手」，遭檢方依詐欺罪起訴，劉落網時否認犯罪，辯稱他月薪8萬元，不會為一單...

台中翁領20萬「還友手術錢」？警一句：換你跑法院 他全說了

台中市七旬陳姓老翁上月底到銀行匯款20萬元，理由是「還跟朋友借的手術錢」，不過因陳翁對於鄰居的資料語焉不詳，警方到場時，...

獨／首例！調查官當詐團「收簿手」被起訴

調查局高雄市調查處調查官劉晉廷傳被詐團吸收，擔任詐團「收簿手」，日前被台中地檢署起訴；劉原先擔任緝毒幹員，調查局收到起訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。