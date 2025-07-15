影／台灣街舞「築夢者」羅國銓與分局刑警尬舞反詐騙

勇奪羅馬尼亞達人秀金色按鈕的台灣街舞團體成員「築夢者」羅國銓，返台為台南市警第二分局拍攝反詐宣導影片，並同步舉辦抽獎贈刑事小熊；羅提醒，暑假期間，年輕學子接觸網路機會大幅增加，一定要特別注意假網拍、假求職、假遊戲點數與性影像犯罪。

台灣街舞團體「築夢者」日前登上羅馬尼亞達人秀舞台，以融合東西文化的驚艷演出掀起熱烈迴響，成功獲得「金色按鈕」肯定，直接晉級準決賽；其中團員羅國銓備受矚目，以高超的舞技展現舞台魅力，成為台灣街舞登上國際舞台的重要代表之一。

羅國銓返台後，將舞台上的能量轉化為公益行動，受台南市警第二分局邀請，拍攝暑期反詐騙宣導影片，以自身影響力鼓勵年輕學子認識詐騙手法、遠離網路陷阱；除了分局刑警一起參與，還邀請2位7歲的兒童演出，透過街舞語言與童趣互動，讓宣導內容親民易懂。

羅國銓呼籲，暑假期間，年輕學子活動頻繁、接觸網路機會大幅增加，提醒家長與孩子要注意：

1.防制假網拍、假遊戲點數、假求職詐騙：強化青少年與法定代理人對民事侵權與連帶賠償責任的認識，避免誤觸法令或被詐欺集團吸收。

2. 防制新興毒品與電子菸害：提高健康意識，建立拒絕危害的生活態度。

3. 防制兒少性影像與性剝削犯罪：提升網路安全觀念，保護身心健康。

4. 防制涉入賭博行為：幫助青少年遠離財務糾紛與進一步的犯罪風險。