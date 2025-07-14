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打著輝達總部副理名號詐財3600多萬 女子誆騙親友投資遭判4年半

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭呂姓女子與父親聯手詐騙，呂女佯稱是自己是輝達公司美國總部副理，握有內線消息，可精準投資美國高科技股票，保證獲利；5名親友誤信交付3600多萬元給呂女投資入股，卻遲遲拿不到獲利，連本金也追不回，怒告對方詐欺取財等罪，最近呂女遭判刑4年6月。

輝達是全球知名的晶片設計公司，總部設在美國加州，與台積電等企業集團是合作夥伴關係，輝達執行長黃仁勳經常訪台。呂姓父女打著輝達高階主管名號，到處向親友行騙，不過呂男在遭到起訴後不久就身故。

判決書指出，42歲呂女自稱是科技領域碩士，擔任輝達美國總部副理，還出示職務掛牌照片取信於人，謊稱由輝達高階主管組成的投資部門，專業操盤手與精準內線消息，投資輝達等美國股票獲利，保證獲利驚人。

2020年11月到2022年1月間，5名親友不疑有他陸續匯款，有人輕信砸了2000餘萬元「入股」投資，有人交付50萬不等，合計3600多萬元；幾個月後未見獲利入帳，呂女編造各種理由藉故拖延，最後只還了70萬元，被害人懷疑對方詐騙，向警方控告呂姓父女詐欺取財。

呂女偵訊時否認詐財，辯稱拿被害人的錢去投資，最終投資失利。法官審酌事證，認定她涉犯詐欺取財罪、共同犯行使偽造文書等罪，應執行有期徒刑4年6月，全案可上訴。

宜蘭呂女佯稱是自己是輝達公司美國總部副理，握有內線消息，可精準投資美國高科技股票，向5名親友詐騙3600多萬元，涉犯詐欺取財等罪，遭法院判刑4年6個月。(歐新社)
宜蘭呂女佯稱是自己是輝達公司美國總部副理，握有內線消息，可精準投資美國高科技股票，向5名親友詐騙3600多萬元，涉犯詐欺取財等罪，遭法院判刑4年6個月。(歐新社)

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