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普發現金出現詐騙簡訊　中央存保籲民眾勿點擊連結

中央社／ 台北14日電

媒體報導，詐騙集團發送普發現金的詐騙簡訊，利用中央存保公司名義誘騙民眾提供個人資料。中央存保公司今天表示，7月10日接獲民眾反映，詐騙網址經通報後已無法使用，提醒民眾存保公司不會透過簡訊請民眾提供個資，不要點擊簡訊連結提供個資。

媒體報導詐騙集團發送詐騙簡訊，以普發現金為名，發送內附連結網址的簡訊，並透過中央存款保險公司名義進行詐騙。

中央存保公司今天發布新聞稿，7月10日接獲民眾反映，有不明人士透過普發現金簡訊，冒用存保公司名義，意圖誘騙民眾提供個資，包括仿冒公司官網與免付費電話等資訊，不過，目前詐騙網址經通報處理後已無法使用。

中央存保提醒民眾，存保不會用簡訊請民眾提供個資，民眾請不要點擊簡訊連結與提供個人資料，避免受害。如接獲可疑訊息，民眾可儘速聯繫165反詐騙專線或報警處理，維護自身權益。

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