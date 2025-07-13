高雄調查官當詐團收簿手被起訴 台中找打工社團名稱曝光

調查局高雄市調處調查官劉晉廷，去年7月間當詐團「收簿手」，檢警接獲被害人報案後，循線查獲，劉落網後辯稱不知違法，還稱是因當時需錢貼補家用，才在臉書社團「大台中打工」的社團找工作，應對方代送文件的要求，領取酬勞4900元。

調查官劉晉廷在去年7月14日替詐團運送含有被害人金融卡、金融帳戶的包裹，在西屯區的一間超商領取後，再送往空軍一號貨運站，短短8分鐘的機車路程，對方即給付4900元酬勞給劉，因被害人報案後，劉才被循線追出，檢方依詐欺、洗錢等罪起訴。

劉晉廷在接受檢方訊問時，否認遭到詐騙集團吸收，辯稱當時是需要貼補家用，所以在臉書社團裡找打工的工作，在名為「大台中打工，臨時工，日領／月領／周領／正職社團」的臉書社團內，找到該筆工作，且對方也稱寄送包裹內為文件，不知道違法，月薪8萬元也不會為1500元涉險。

檢方指出，劉男自承當日跑兩單的收入是4900元，包括每單收入1500元（2單）及交通費1900元，若以每月20個工作日計算，即可月入9萬8000元，遠高於合法貨運接單的酬勞。

檢方認為，佐以劉男擔任外送員時的跑單收入，需連續工作一至兩日，跑60至70單，才有收入近5000元，而劉涉案的兩單距離僅2.8公里，機車路程僅需8分鐘，即可收入顯不相當的酬勞，顯然劉已對包裹涉及不法有預見，不採信劉說詞，依詐欺、洗錢等罪起訴。