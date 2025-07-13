快訊

漢光演習戰車起步不慎 撞凹對向休旅車車頭、駕駛門

豆類發酵食物助降血壓、血脂 味噌、醬油、豆腐乳也有效嗎？

亡神星來襲！ 四生肖「財務判斷」恐失準

高雄調查官當詐團收簿手被起訴 台中找打工社團名稱曝光

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

調查局高雄市調處調查官劉晉廷，去年7月間當詐團「收簿手」，檢警接獲被害人報案後，循線查獲，劉落網後辯稱不知違法，還稱是因當時需錢貼補家用，才在臉書社團「大台中打工」的社團找工作，應對方代送文件的要求，領取酬勞4900元。

調查官劉晉廷在去年7月14日替詐團運送含有被害人金融卡、金融帳戶的包裹，在西屯區的一間超商領取後，再送往空軍一號貨運站，短短8分鐘的機車路程，對方即給付4900元酬勞給劉，因被害人報案後，劉才被循線追出，檢方依詐欺、洗錢等罪起訴。

劉晉廷在接受檢方訊問時，否認遭到詐騙集團吸收，辯稱當時是需要貼補家用，所以在臉書社團裡找打工的工作，在名為「大台中打工，臨時工，日領／月領／周領／正職社團」的臉書社團內，找到該筆工作，且對方也稱寄送包裹內為文件，不知道違法，月薪8萬元也不會為1500元涉險。

檢方指出，劉男自承當日跑兩單的收入是4900元，包括每單收入1500元（2單）及交通費1900元，若以每月20個工作日計算，即可月入9萬8000元，遠高於合法貨運接單的酬勞。

檢方認為，佐以劉男擔任外送員時的跑單收入，需連續工作一至兩日，跑60至70單，才有收入近5000元，而劉涉案的兩單距離僅2.8公里，機車路程僅需8分鐘，即可收入顯不相當的酬勞，顯然劉已對包裹涉及不法有預見，不採信劉說詞，依詐欺、洗錢等罪起訴。

劉晉廷是調查班58期，曾擔任員警，分發至調查局高雄市調處僅3年，他平日行事作風低調，與同事交集不多。劉充當詐團收簿手被捕後，沒第一時間向單位主管回報，僅局長級少數高階官員知情，並下達封口令，預計單位近日將開考績會懲處，不排除以2大過免職。

劉姓調查官被檢方查出當詐團收簿手，他號稱只是在臉書社團找機會打工，被依詐欺等罪起訴。圖／摘自臉書
劉姓調查官被檢方查出當詐團收簿手，他號稱只是在臉書社團找機會打工，被依詐欺等罪起訴。圖／摘自臉書

詐團 被害人

延伸閱讀

獨／調查官當「收簿手」...落網辯：月薪8萬不可能 檢用一數據打臉

獨／首例！調查官當詐團「收簿手」被起訴

普發一萬才三讀通過 詐團搶先寄假簡訊騙個資！刑事局緊急警告

美國聯合航空進駐高雄 「高雄—東京」航線今天首航

相關新聞

獨／調查官當「收簿手」...落網辯：月薪8萬不可能 檢用一數據打臉

調查局高雄市調處調查官劉晉廷在去年間當詐團「收簿手」，遭檢方依詐欺罪起訴，劉落網時否認犯罪，辯稱他月薪8萬元，不會為一單...

高雄調查官當詐團收簿手被起訴 台中找打工社團名稱曝光

調查局高雄市調處調查官劉晉廷，去年7月間當詐團「收簿手」，檢警接獲被害人報案後，循線查獲，劉落網後辯稱不知違法，還稱是因...

台中翁領20萬「還友手術錢」？警一句：換你跑法院 他全說了

台中市七旬陳姓老翁上月底到銀行匯款20萬元，理由是「還跟朋友借的手術錢」，不過因陳翁對於鄰居的資料語焉不詳，警方到場時，...

獨／首例！調查官當詐團「收簿手」被起訴

調查局高雄市調查處調查官劉晉廷傳被詐團吸收，擔任詐團「收簿手」，日前被台中地檢署起訴；劉原先擔任緝毒幹員，調查局收到起訴...

首例！調查官涉當詐團「收簿手」 起訴

調查局高雄市調查處緝毒幹員劉晉廷疑被詐團吸收，充當「收簿手」賺外快，遭警方逮獲，台中地檢署依詐欺等罪起訴劉，起訴書寄到劉...

普發一萬才三讀通過 詐團搶先寄假簡訊騙個資！刑事局緊急警告

刑事警察局指出，已有詐騙集團利用普發現金一萬元消息，寄發假簡訊要誘騙民眾點入連結，刑事局特別提出緊急呼籲與警告，請民眾千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。