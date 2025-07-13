獨／調查官當「收簿手」...落網辯：月薪8萬不可能 檢用一數據打臉

調查局高雄市調處調查官劉晉廷在去年間當詐團「收簿手」，遭檢方依詐欺罪起訴，劉落網時否認犯罪，辯稱他月薪8萬元，不會為一單1500元讓自己涉險，當時是家裡需要錢，才會幫忙送文件，不知違法。檢方查出，劉曾擔任外送員，需要送60至70單，耗時1至2日才可達成，劉卻以8分鐘的機車路程，即入帳近5000元，顯然已可預見超額報酬涉及不法，不採信說詞。

劉晉廷落網時向檢方辯稱，他擔任調查局調查官，一個月收入有8萬元，不會為了一單1500元酬勞，讓自己陷於被追訴的風險，被警方通知到派出所製作筆錄後，也還有傳訊息詢問對方，確認包裹的內容物，對方也告知是「單純的客戶資料」。

劉晉廷也辯稱，當初是因為需要貼補家用，才會在臉書社團找打工工作，「不知道這是違法的」，不過也提供自己擔任外送員時，跑單的收入給檢方參考。

檢察官認為，劉晉廷依序在港警隊、調查局服務，身為執法機關一員，對於犯罪會比一般民眾有更深的理解與警覺，機關也常有宣導，勿輕易帶領包裹，而劉男與對方素不相識，卻在去年7月間，依照對方指示，前往超商領包裹後，再到空軍一號貨運站轉寄，此種轉寄方式，徒增包裹運送金錢、時間成本，同時還需擔負包裹遺失或遭被告侵吞之風險，顯有悖於常情。

檢方指出，劉男自承當日跑兩單的收入是4900元，包括每單收入1500元（2單）及交通費1900元，若以每月20個工作日計算，即可月入9萬8000元，遠高於合法貨運接單的酬勞。

檢方認為，佐以劉男擔任外送員時的跑單收入，需連續工作一至兩日，跑60至70單，才有收入近5000元，而劉涉案的兩單距離僅2.8公里，機車路程僅需8分鐘，即可收入顯不相當的酬勞，顯然劉已對包裹涉及不法有預見，不採信劉說詞，依詐欺、洗錢等罪起訴。