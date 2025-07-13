調查官領提款卡包裹涉詐遭起訴 調查局將懲處

高雄市調查處劉姓調查官涉嫌為詐團提取含有提款卡的包裹，遭警方逮捕。台中地檢署不採信「幫朋友領貨」說詞，日前起訴劉男；調查局今天表示，14日將召開考績會懲處。

檢警調查，台中有多名被害人於民國113年間上網求職，依對方指示將帳戶存摺與提款卡等物，透過便利商店或貨運站寄送，事後發現有異報案。警方循線於同年7月間，逮捕出面取貨的劉男，並查獲提款卡等證物。

檢警查出，曾任警職的劉男在調查局高雄市調查處服務，他遭逮時辯稱「幫朋友領貨」，不知道涉及詐欺。全案警詢後依詐欺等罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方日前已依法起訴。

據了解，檢警原本不知劉男的身分為調查官，劉男並未說明工作與身分，而且否認犯罪；檢方日前偵結後，將起訴書寄送高雄市調查處。

調查局人員表示，劉男出事後，已經從原本的緝毒工作轉為內勤工作；高雄市調查處向局本部呈報本件情事，局本部決定14日召開考績會，屆時應會將劉男調離原單位及行政懲處。