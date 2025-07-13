台中翁領20萬「還友手術錢」？警一句：換你跑法院 他全說了

台中市七旬陳姓老翁上月底到銀行匯款20萬元，理由是「還跟朋友借的手術錢」，不過因陳翁對於鄰居的資料語焉不詳，警方到場時，陳翁仍不願意吐實，警方一句「若不老實說，可能換你跑法院」，陳翁聽到後，才讓警方檢視手機，確認陳翁已被假冒金管會的詐團欺騙。

陳姓老翁（76歲）上月30日到銀行要匯款20萬元，陳翁在行員關懷提問時回答是「還鄰居開刀時借的錢」，但卻不願提供鄰居資訊，也拿步出借據，行員認為有通知警員到場必要。

第六警分局協和所巡佐張祁邦、警員吳承翰、實習生王怡竣火到場查處，陳翁起初仍堅稱「真的有借錢」，不願透露更多訊息，警方後來向陳翁提醒，「我們現在是在幫你，你要是不老實說，真的以後換你跑法院」。

陳翁聽到後，擔心若真是詐騙案件，會有警方所說的結果，才自願提供手機讓警方檢視，警方發現，對方除了帳號異常之外，對話中還假冒金管會的名義，向陳翁行騙，要求匯款，警方趕緊阻止陳翁匯款，保住其積蓄。

第六警分局長周俊銘提醒，詐騙集團常透過假借熟人、虛構醫療急需，甚至冒用政府機構名義來行騙，目的就是讓人放下戒心，只要是金錢交易，尤其對方要求匯款又說不清楚身分，就要小心。