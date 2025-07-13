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獨／首例！調查官當詐團「收簿手」被起訴

聯合報／ 記者張議晨張宏業曾健祐／高雄即時報導

調查局高雄市調查處調查官劉晉廷傳被詐團吸收，擔任詐團「收簿手」，日前被台中地檢署起訴；劉原先擔任緝毒幹員，調查局收到起訴書後，隨即發布人令將他調至秘書室整理檔案，下周將開考績會，劉恐面臨二大過免職。

劉晉廷是調查班58期，曾在中部專業單位擔任員警，分發至高雄處僅3年，負責外勤緝毒工作，平日工作態度認真。

去年7月14日，劉先後到西屯區超商、空軍一號貨運站取貨，前後領了數個包裹，內部有5張被害人的信用卡、提款卡。

警方調閱監視器掌握劉男行蹤，發現他疑受上游指示，在指定時間到多處地點領卡，隨即循線待人，但他落網並沒有表明自己公務員身分，否認涉詐，警詢後依詐欺罪嫌將他移送偵辦，今年6月30日被中檢依詐欺等罪嫌起訴。

調查官充當詐團收簿手，劉晉廷為首例，他被捕後，沒第一時間向單位主管回報，僅少數高階官員知情，並下達封口令，直到近期因他突然被調職，起訴消息才傳開。

緝毒組因有破案獎金，底薪加上加班費、獎金等，收入相較其他外勤職位來得高，卻仍參與詐團賺取外快，調查局下周將開考績會，劉恐面臨二大過免職。

高雄市調處外觀。記者張議晨／攝影
高雄市調處外觀。記者張議晨／攝影

詐團 考績

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