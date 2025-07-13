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首例！調查官涉當詐團收簿手 起訴

聯合報／ 記者張議晨張宏業曾健祐／連線報導

調查局高雄市調查處緝毒幹員劉晉廷疑被詐團吸收，充當「收簿手」賺外快，遭警方逮獲，台中地檢署依詐欺等罪起訴劉，起訴書寄到劉任職單位，高雄處大為震驚，緊急將他調離緝毒業務，改調內勤整理檔案。調查局明天開考績會，劉恐被記兩大過免職。

劉晉廷是調查班五十八期，曾在中部專業單位擔任員警，分發至高雄處僅三年，他平日行事作風低調，與同事交集不多。劉充當詐團收簿手被捕後，沒第一時間向單位主管回報，僅局長級少數高階官員知情，並下達封口令。

起訴指出，去年有民眾上網求職，結果對方要求先交付提款卡，求職者察覺有異報警，警方認為是詐團操控，立案調查，並請求職者佯裝配合。七月十四日劉晉廷先後到西屯區超商、「空軍一號」貨運站取貨，前後領了數個包裹，裡面有五張被害人的信用卡、提款卡。

警方調閱監視器畫面，掌握劉晉廷行蹤，發現劉疑受詐團上游指示，在指定時間到多處地點領卡，旋即逮人。劉被捕後稱是「幫朋友領貨」，沒有涉詐，對案情避重就輕，口風相當緊。警方未採信，依詐欺罪移送中檢偵辦。

據調查，劉晉廷過去在警界服務，對詐團分工流程相當熟稔，他取簿的「空軍一號」貨運站，因KYC（客戶身分認證資料）資料不完整，對客戶隱私相當保護，是詐團的最愛，許多詐團都選擇在此寄件或取貨，製造上游斷點，讓司法機關相當頭疼，是執法人員亟欲突破的打詐困境。

據指出，目前收簿手行情是每取一件貨物二至三千元，司法警察價碼更高，因「空軍一號」隱蔽性高，劉晉廷若常替詐團取貨，每月累計的外快相當可觀，不輸緝毒破案獎金，研判是犯案動機之一。至於劉晉廷是否利用職務洩漏緝毒情資，釐清中。

劉晉廷日前在外勤行動蒐證時，突然被取消任務叫回高雄處，沒多久就發布人事命令，他轉調內勤秘書室，同仁議論紛紛。劉涉詐被起訴，消息傳至南部律師圈，不少調查官還是聽律師轉述，才知劉涉案。

檢調指出，詐團正設法滲透各司法單位，包括大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻、橋頭地院法官石育恩、桃園地檢署檢察官吳亞芝都身陷風暴或遭移送懲戒，律師更是多人涉詐，沒想到現在連調查局也淪陷。

詐團

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