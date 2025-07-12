普發一萬才三讀通過 詐團搶先寄假簡訊騙個資！刑事局緊急警告

刑事警察局指出，已有詐騙集團利用普發現金一萬元消息，寄發假簡訊要誘騙民眾點入連結，刑事局特別提出緊急呼籲與警告，請民眾千萬不要點進去詐欺連結，填寫個資，否則就掉入詐團陷阱！

刑事局表示，立法院昨（11）天三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，經費加碼至5400億元，並提案將通過每人普發現金1萬元！尚未開始作業，但詐欺集團搶先發出假簡訊，誘騙民眾點入連結的假網站。

刑事局指出，詐騙集團往往觀察近期時事，推出最能誘惑民心的假訊息，立法院消息出現後，警方立刻發現詐團已經利用這個訊息誘騙民眾填寫個資；目前假冒普發現金的簡訊，屬於亂槍打鳥，蒐集民眾個資與帳戶，刑事警察局再次呼籲，請務必謹守不明簡訊不要信、及不明連結千萬要點的防詐守則，務必「斷開連結不要點」。