社群平台求職藏陷阱 男子做「家庭組裝積木」工作竟遭詐500萬

網路資訊五花八門，LINE、FB、IG、Threads上更充斥各類求職資訊，目的就是引誘被害人依照詐騙集團指示操作，進而衍生求職詐騙案件。示意圖。圖／AI生成

網路資訊五花八門，LINE、FB、IG、Threads上更充斥各類求職資訊，在「可兼職、高獲利、遠端彈性」等新興行業廣告下，以打字工、家庭代工、金融商品抽佣等低門檻工作內容為號召，吸引被害人加入詐騙集團所創設之家庭接單LINE群組，然而LINE群成員均為詐騙集團自己人，假成員在LINE群平台上派遣工作，目的就是引誘被害人依照詐騙集團指示操作，進而衍生求職詐騙案件。

隨時謹記防詐5不，不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料。圖／刑事局提供

刑事警察局說明，南部地區一名江姓男子日前在社群平台Threads上看到有人徵求「家庭組裝積木」的工作，對方聲稱簡單好賺，還能在家完成，江男起初成功領到兩次工資後，放下戒心。沒想到對方突然以「系統出錯」、「國際警察會查帳」為由，要求江男帳戶餘額不得超過1萬元，否則會有麻煩。接著，詐騙集團還偽造3張工程估價單，指示江男拿著估價單到銀行領錢。江男不疑有他，向銀行表示是要繳工程款，順利領出約500萬元交給一名自稱銀行專員的詐騙成員，江男回家後與母親談起此事，才驚覺受騙，報警處理。

求職務必告知親友、查證公司及應徵資訊。圖／刑事局提供

刑事警察局提醒民眾，求職務必告知親友、查證公司及應徵資訊，「先給錢、帳戶要清空、工程估價單」等說詞都是常見詐騙手法，接案工作若有異常要求，應立即停下並通報165反詐騙專線。且如有陌生人要你領錢轉交他人，一定要提高警覺，可能是詐騙。並隨時謹記防詐5不，不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料。

本文章來自《桃園電子報》。原文：社群平台求職藏陷阱！男子做家庭代工竟遭詐500萬