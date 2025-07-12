普發一萬剛三讀…詐團已蠢蠢欲動 王鴻薇：打詐打假的？

立法院昨（11）日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，將普發現金1萬元。聯合報系資料照

立法院昨日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民眾消費韌性特別條例」，將普發現金1萬元。然而，卻有民眾反映已經收到詐騙簡訊，聲稱可以點入連結申請。國民黨立委王鴻薇今日提醒千萬別受騙上當，她質疑打詐是打假的。

立法院昨日三讀通過特別條例，未來將普發現金1萬元。不過，法案剛通過，尚須行政院編列預算執行，已有民眾收到簡訊，聲稱已經可以申請，倘若點進申請連結，不僅民眾個資可能外洩，資通訊設備恐也會被植入不明程式，全在詐團的掌控下。

王鴻薇說，詐騙簡直到了無法無天，打詐也是打假的，普發現金通過，大家太開心了，出現詐騙簡訊，提醒大家，如果收到這種簡訊千萬不要點入任何連結，剛剛通過的法案不可能立刻可以申請。千萬不要受騙上當，大家一起來反詐騙。