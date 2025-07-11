交友聊天再賣寫真集…國民表姊涉詐 籌不出5萬保金痛哭

孫安佐的表姊林沐希。 圖／取自IG

孫安佐網紅表姊林沐希（Ariel），加入娛樂公司發行寫真集，不料公司涉及愛情詐騙，成員遭檢警陸續約談，林沐希九日被警方約談，十日移送台北地檢署，檢方原本諭令五萬元交保，但數小時都籌不出保金，最後改限制住居，林離開地檢署難掩情緒潰堤、不斷哭泣。

刑事局電偵大隊偵辦蘇姓男子為首的詐團，蘇男等人面試應徵面容姣好網紅，透過各種交友、通訊軟體發送訊息吸引想交友的男子，詐團透過詐欺話術，要被害人購買電子寫真集、支付款項獲取業績。

詐團還安排網紅與被害人碰面，取得信任建立交往關係，當對方陷入感情陷阱後，再以公司業績未達標，要販售一定數量的寫真集才能有簽約機會等話術，要被害人協助購買，當被害人無法支付，就會以分手等理由失聯。

據了解，林沐希的娛樂公司以蘇男為首組成，手法類似過去「剝皮酒店」，公司找網紅簽約為旗下藝人後，替她們發行寫真集，隨後派人在IG等社群網站，透過聊天與人交友，但聊天的都不是本人，而是公司話術部隊。

蘇男等人製作的寫真集，僅有二○、三○組照片就販售一、二千元，且多是電子檔案，沒多少成本，只有「業績」很好的藝人才會製作年曆；有人陷入感情話術後，被要求購買更多寫真集，有網友一次購買上百本，業績最好的藝人，甚至有上千萬元的寫真集販售業績；蘇男成立公司兩年多，不法利益高達近兩億元。

檢警調查，蘇男集團旗下約有二○多名藝人，涉案程度不一，部分藝人知道較多內情，配合公司與「大戶」見面，營造交往假象；但林沐希涉案程度相對不高，研判蘇男可能怕她姑姑狄鶯知道後，擔心惹來麻煩，因此並未向林女透露太多細節。

號稱「國民表姊」的林沐希業績排公司後段班，她雖也被安排與網友見面，但曾感到對話相當奇怪，誤以為是粉絲見面會，不過網友卻談及交往等字眼，讓她不明所以。

今年初一名男子被蘇男旗下數名藝人鼓吹，花上百萬元購買寫真集才驚覺被騙，檢警今年四月陸續逮捕、約談蘇男、幹部及藝人共九人，蘇男聲押禁見獲准。