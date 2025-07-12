連環詐！騙光積蓄再誘辦房貸 14人痛失1億

聯合報／ 記者翁至成／台北報導

記者翁至成／台北報導

永盛行銷與伯樂行銷等民間放貸公司，涉與詐團勾結，短短一年內誘騙至少十四名被害人辦理房貸，再以高達三成手續費剝削貸款資金，聯手將民眾積蓄、房產騙光，士林地檢署昨依組織、加重詐欺、洗錢等罪起訴放貸金主與詐團成員共十人。

起訴指出，邱姓與吳姓男子分別為永盛行銷管理顧公司實際與登記負責人，鄧姓男子則為伯樂行銷管理顧問公司實際負責人，三人均為民間金主。他們與劉姓、柯姓、項姓房仲業者合作，再由三名詐團成員假扮房仲助理，分別負責詐欺話術、金主媒合、拍照錄影、資料處理與提款交款分工，形成完整的詐貸鏈。

檢方調查，邱男等人知悉已遭假檢警、假投資詐騙的被害人需金恐急，趁勢說服他們將名下房產抵押辦貸款，並從中預扣高達百分之六至卅的「手續費」，一旦無法如期償還，不僅將面臨鉅額違約金，甚至被迫賣屋還債，被害人遭剝兩層皮，最後連房子都不保。

刑事局與新北、桃園警方追查，全案自二○二四年起陸續有人受騙，被害人多達十四人，經手的貸款金額超過一億元，警方蒐證後，發動搜索，查扣兩張面額共計五○○萬元支票，向法院聲請扣押獲准。

檢方起訴痛斥，邱男、吳男與鄧男等人身為放貸業者，本應依法經營金融業務，卻不思以正當方式從事貸款媒合，為謀取高額手續費，明知與詐欺集團合作將造成被害人二次傷害，仍執意參與犯行，建請法院從重量刑。

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