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風災還沒復原…詐騙集團就盯上要發颱風財 有郵局一天阻詐3起

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

南部風災還沒復原，詐騙集團就跟上腳步，郵局、銀行都有民眾稱要領錢修繕風災房屋，都是遭詐。台南善化郵局、中國信託分行人員警覺報警阻止匯出，昨一天連3起共阻詐160多萬元。警方呼籲民眾這些都是詐騙集團想要發颱風財，千萬別上當。

善化警分局表示，第一起案件發生於善化中正路郵局，一名吳姓民眾提領92萬元、稱要作為風災過後房屋修繕費，因金額龐大且無法出示估價或證明文件，引起郵局人員警覺通報。善化派出所警員吳偉弘趕到耐心說明詐騙案例，吳才決定取消提領。

警方說，正當民眾要恢復家園時，詐騙集團也趁亂出擊，妄想刮一波「颱風財」，另外兩起都由中國信託銀行善化分行發現異常，一莊姓民眾欲匯款25萬5千元感恩親戚「修理風災過後損失」。另一名洪姓民眾原稱提領40萬元作為裝潢及還母親欠款，也是警員吳偉弘到場阻詐。

善化警分局長陳俊凱表示，風災過後有災民稱急用錢，結果是被詐騙。詐騙手法多變，常結合當前時事、利用民眾急迫心態或人際關係包裝理由要求交付財物，提醒如需大額匯款提領，務必多查證，切勿輕信對方說詞，任何疑慮立即撥打165反詐騙諮詢或110報案專線查證，以免落入詐騙陷阱。

南部風災還沒復原，詐騙集團盯上準備發颱風財，善化1天連3件。圖／警方提供
南部風災還沒復原，詐騙集團盯上準備發颱風財，善化1天連3件。圖／警方提供
南部風災還沒復原，詐騙集團盯上準備發颱風財，善化1天連3件。圖／警方提供
南部風災還沒復原，詐騙集團盯上準備發颱風財，善化1天連3件。圖／警方提供
南部風災還沒復原，詐騙集團盯上準備發颱風財，善化1天連3件。圖／警方提供
南部風災還沒復原，詐騙集團盯上準備發颱風財，善化1天連3件。圖／警方提供

颱風 郵局 詐騙集團

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