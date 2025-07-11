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竹檢發言人成詐團最愛冒用對象 黃振倫喊話：我不會跟大家拿錢

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹地檢署主任檢察官黃振倫近來因對外說明打詐、重大案件頻繁露面，竟意外成為詐騙集團冒用對象。全台接連有不明人士自稱「主任檢察官黃振倫」，透過電話、LINE聯繫民眾甚至發送偽造公文，誆稱要監管帳戶或協助調查，讓他無奈喊話「檢察官不會跟大家拿錢，這句話要講3次！」

黃振倫指出，自接任發言人後，最近半年，全台各地檢署陸續接獲假冒他名字的詐騙案件，包括「主任檢察官黃振倫」、「特偵組主任黃振倫」，有的還附上偽造公文，甚至張冠李戴，使用新竹地檢署檢察長陳松吉照片冒充他本人，誤導被害人信以為真。

黃振倫強調，檢察官不會打電話或用通訊軟體指示轉帳、不會監控個人帳戶，更不會要求提供金融資訊或指示提款。若真的涉及案件，檢方只會依法發送正式傳票，絕不可能以私下聯繫方式處理。他也提醒民眾務必提高警覺，切勿因對方話術逼真、語氣權威就輕易相信。

黃振倫曾獲選「十大傑出青年」，曾遠赴歐洲辦案，協助數個歐盟國家合作國際矚目的「HAMMER OPERATION」跨國詐欺集團案件，成功將人犯及證據帶同歸國後，查獲國內金主及共犯百餘人，一舉瓦解該跨國詐欺集團。

黃振倫還以「司法外交」方式，提升國際司法主權及外交能見度的同時，亦查扣大量不法所得以返還予大陸地區被害人，減緩兩岸緊張關係、增進彼此合作。甚至在工作之餘，擔任種子教官，多次帶領司法官學院學習司法官走入山林舉辦研習，傳承辦案知識與經驗。

如今卻因名聲被詐團「冒用」，黃振倫也透過媒體呼籲社會大眾，若有收到任何疑似假檢警詐騙訊息，請立刻撥打165反詐騙專線查證，也可通報地檢署或警方協助。

新竹地檢署主任檢察官黃振倫（左）自接任發言人後，最近全台各地檢署陸續接獲假冒他名字的詐騙案件，甚至使用新竹地檢署檢察長陳松吉（右）照片冒充他本人。記者黃羿馨／攝影
新竹地檢署主任檢察官黃振倫（左）自接任發言人後，最近全台各地檢署陸續接獲假冒他名字的詐騙案件，甚至使用新竹地檢署檢察長陳松吉（右）照片冒充他本人。記者黃羿馨／攝影
黃振倫指出，自接任發言人後，最近半年，全台各地檢署陸續接獲假冒他名字的詐騙案件。圖／新竹地檢署提供
黃振倫指出，自接任發言人後，最近半年，全台各地檢署陸續接獲假冒他名字的詐騙案件。圖／新竹地檢署提供
黃振倫指出，自接任發言人後，最近半年，全台各地檢署陸續接獲假冒他名字的詐騙案件。圖／新竹地檢署提供
黃振倫指出，自接任發言人後，最近半年，全台各地檢署陸續接獲假冒他名字的詐騙案件。圖／新竹地檢署提供

詐騙集團 檢察官 司法官

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